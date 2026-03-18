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好天氣掰了！ 明起鋒面、東北季風影響「北東降溫、水氣增」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天起受鋒面及東北季風影響，北東轉涼且降雨機率增。聯合報系資料照
明天起受鋒面及東北季風影響，北東轉涼且降雨機率增。聯合報系資料照

明天起受鋒面東北季風影響，北東轉涼且降雨機率增，中央氣象署預報員林定宜表示，鋒面及東北季風持續影響到周六，其中，周五鋒面位於東北部近海，宜花山區需留意局部較大雨勢，周日起東北季風減弱、氣溫回升，下周三之前天氣都較穩定，下周五預估有另波鋒面及東北季風增強。

林定宜說，明（19日）鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部轉濕涼，溫度略降，桃園以北、東半部、竹苗山區不定時有短暫陣雨，午後中南部山區有零星降雨，其他地區多雲到晴。

周五、周六（20、21日）持續受到東北季風影響，北部、東北部偏涼，其他地區早晚也感受較涼，北部、東半部、恆春半島有不定時局部短暫降雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨；其中，周五鋒面位於東北部近海，宜花山區有局部較大雨勢機率。

周日（22日）東北季風減弱、氣溫回升，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有雨，午後南部山區也有零星短暫陣雨。

下周一至下周三（23至25日）環境風場為東南風至南風，各地大致為晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後花蓮、宜蘭、大台北山區有零星短暫陣雨；下周五（27日）預估有另波鋒面及東北季風增強。

溫度部分，林定宜指出，受到鋒面及東北季風影響，明天北東率先轉涼，中部以北、東半部低溫18、19度，白天北部、東北部高溫23、24度，花東25、26度，中南部28至30度。

周五、周六持續受到東北季風影響，中部以北、宜花低溫16至19度，南部、東南部19、20度，高溫北部、東北部22至24度，花東25、26度，中南部28、29度。

周日東北季風減弱，氣溫回升，中部以北、宜蘭低溫16至18度，南部、花東19、20度，高溫北部、宜花25、26度，中南部、東南部27至30度。

下周一至下周三天氣穩定，各地氣溫略回升，中部以北、宜蘭低溫17至19度，南部、花東19至21度，高溫北部、東半部回升到26至28度，中南部高溫甚至達29至32度；下周五預估有另一波鋒面及東北季風增強，北部、東北部再轉涼。

氣溫 鋒面 東北季風

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