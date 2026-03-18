虎航四度攜手安捷培訓機師 強化航網擴張人力布局

台灣虎航擴大培訓機師布局，今（18）日再度與安捷航空簽署合作合約，這也是雙方第4度攜手推動培訓機師計畫。隨著旅運市場需求回溫與機隊擴編，台灣虎航啟動新一波商用機師（CPL）招募，強化人力布局。

簽約儀式由台灣虎航董事長黃世惠與安捷航空董事長高健祐共同主持。黃世惠表示，今年第二季招募的培訓機師將進入安捷飛航訓練中心受訓，相關訓練費用由公司全額負擔，期望透過在地培育，提升訓練品質並即時優化教學內容。

台灣虎航指出，公司自2014年開航以來，以「飛安第一」為核心，持續投入專業人才培養。透過與安捷合作，學員可接受標準化課程與專業教官指導，培養飛行技術與職業素養。

高健祐表示，安捷航空作為國內民航飛行訓練機構，與台灣虎航合作多年，此次再度攜手不僅深化企業合作，也有助推動航空人才在地培育。透過量身打造的課程與嚴謹考核，協助航空公司培養專業機師。

安捷飛航訓練中心成立於2014年，為國內首家飛航訓練業者，與台灣虎航自2015年起合作至今。台灣虎航指出，過去培訓學員已成為飛行團隊重要人力，顯示在地航訓體系逐漸成熟。

隨國際旅遊市場回溫，台灣虎航目前航線涵蓋日本、韓國、泰國與越南等地，並持續擴展航網。公司表示，此次合作將有助補足機師人力需求，也為國內青年提供進入航空產業的管道。