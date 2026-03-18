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攜手環團、海保署 環境部赴澎湖共商資源循環與廢棄物治理精進對策

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部次長沈志修視察馬公市資源回收貯存場。圖／環境部提供
環境部次長沈志修視察馬公市資源回收貯存場。圖／環境部提供

環境部次長沈志修於18日親自率領資源循環署、環境管理署，會同海洋委員會海洋保育署，前往澎湖進行「離島廢棄物處理及源頭減量精進措施」現地訪視。本次現勘特別邀請荒野保護協會、綠色和平、自然保育與環境資訊基金會、看守台灣協會、台南社區大學及海洋公民基金會等環保團體代表共同參與，透過公私協力，實地把脈離島廢棄物治理之瓶頸。

沈志修次長表示，環境部近年來積極協助離島推動廚餘堆肥再利用、強化資源回收分類及源頭減量作為，並已逐步改善相關收運設施，支持澎湖等離島地區強化處理量能，並建議澎湖強化清潔隊員的教育訓練、推廣增設資源回收服務站點。

本次視察馬公市資源回收貯存場、澎湖縣廚餘堆肥場、鼎灣社區及龍門沙灘等地方，針對離島地區因地理阻隔產生的「後端去化難」、「跨海運輸成本高」以及「觀光旺季垃圾量暴增」等核心課題進行實務交流。特別是龍門沙灘因受季節性東北季風影響，該地區易累積大量海岸廢棄物，約8成來自境外，其組成以寶特瓶、漁具、浮球、浮標及漂流木為大宗，對此，澎湖縣相關管理單位，已啟動常態性清理行動，確保海岸整潔。

沈志修次長強調，離島廢棄物處理不只是地方政府的挑戰，更是國家資源循環政策中極具挑戰性的「前線」，必須因地制宜建構韌性系統。環境部指出，本次現勘不僅是為了瞭解現狀，更是為了建立後續的對話與解決機制，後續將針對環團所提之源頭減量策略、垃圾成分分析、破袋檢查及海廢治理等建議進行可行性評估，整合海保署及地方政府資源，共同建構一套符合離島特性且永續的資源循環管理體系，維護珍貴的海洋環境資產。

環境部 澎湖

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