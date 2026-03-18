快訊

遭馬英九基金會切割？ 蕭旭岑：我的為人可留給人探聽

台中驚傳情侶浴室內雙亡…倒臥血泊身上有刀傷 警到場鑑識

美股早盤／PPI太強+油價大漲 三大指數全跌道瓊下挫200點

聽新聞
0:00 / 0:00

自由花蕊名家綻放講堂 邀民眾加入補課台灣史

中央社／ 台北18日電

中正紀念堂將推出「自由花蕊名家綻放講堂」，邀民眾加入台灣史補課行列，講座邀請各領域專家分享認識台灣的土地故事，回望反思「自由花蕊」如何在不同世代持續傳唱綻放。

「自由花蕊」常設展開展以來，近4個月累積超過11萬人次參觀；中正紀念堂管理處發布新聞資料表示，從去年底電影「大濛」上映到電影「世紀血案」爭議，台北101董事長賈永婕以行動力親訪義光教會等事件，中正紀念堂「自由花蕊名家綻放講堂」將邀請年輕學子與民眾參與，重新認識台灣歷史。

「自由花蕊名家綻放講堂」講者陣容堅強，包括東吳大學社會系副教授何撒娜、記者兼作家阿潑（黃奕瀠）、美國國家圖書獎得主的作家楊双子與譯者金翎、多項文學獎得主作家朱宥勳等。講座主題將從流行文化、文學、電影、攝影等多元面向分享交流，讓民眾進一步認識台灣的人權與歷史故事。

首1場3月22日下午，由東吳大學社會系副教授何撒娜、記者兼作家阿潑（黃奕瀠）主講「台韓流行文化如何回應歷史與社會」，解析台灣影視作品「大濛」中有關白色恐怖、戰後審判歷史記憶的敘事方法；也將探討韓劇「未生」、K-pop韓團少女時代、BTS歌曲如何回應韓國當前社會議題。

第2場3月29日下午由施景耀主講「民主自由在萬華的深度之旅」，帶領觀眾看見萬華艋舺不僅是知名老城，更是台灣民主發展變遷的見證者。跟著文化轉譯家艋舺人施景耀從艋舺城區的歷史現場，探索民主在老街留下的印記。

「自由花蕊名家綻放講堂」將在中正紀念堂演藝廳舉行，講堂資訊與報名方式，請至中正紀念堂官方網站或臉書查詢，報名網址：https://reurl.cc/yOnpn8，或電詢（02）2343-1100轉1177 洪小姐。

賈永婕 中正紀念堂 朱宥勳

延伸閱讀

太陽花運動12周年 民進黨：繼續與公民一起守護台灣

教育部推轉型正義補課第2堂上線 聚焦勇氣律師湯德章

【聯副文訊】聯副／2026台北文學季系列講座

人權及轉型正義專區上線 教育部要幫年輕人「補課」

相關新聞

好天氣掰了！ 明起鋒面、東北季風影響「北東降溫、水氣增」

明天起受鋒面及東北季風影響，北東轉涼且降雨機率增，中央氣象署預報員林定宜表示，鋒面及東北季風持續影響到周六，其中，周五鋒面位於東北部近海，宜花山區需留意局部較大雨勢，周日起東北季風減弱、氣溫回升，下周三之前天氣都較穩定，下周五預估有另波鋒面及東北季風增強。

明起變天！北部、東北部降溫「連3天易有陣雨」 這日天氣才回穩

氣象署今天表示，明天鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部高溫下降約5、6度，一連3天北部、東半部及各山區易有陣雨，20日...

放寬外籍家庭幫傭 民團抨擊：一般人請不起、照顧責任推回家庭

外籍家庭幫傭放寬。只要家有12歲以下的「一孩家庭」就可聘外傭，煮飯打飯、接送小孩、照顧老人等家務樣樣做。民間團體批評，此政策不但與現行公共托育政策抵觸，也進一步擴大缺乏勞動保障的家庭僱傭模式，更是將照顧責任鎖在家內，對提高女性勞參率效益也不大，更只有高所得家庭請得起。

比BMI更準！醫曝1部位成內臟脂肪關鍵指標 消除可防糖尿病、猝死

現代人吃得多、動得少，也因此容易堆積脂肪造成肥胖，不少人都會量測BMI來看內臟脂肪，不過復健科醫師王思恒就表示，醫學研究指出，頸圍是比BMI更準確的「內臟脂肪」探測器。他指出脖子粗是健康的「未爆彈」，代表脂肪堆積在這個部位，身體處於高發炎狀態，因此要透過運動來瘦脖子、消除雙下巴，才能夠遠離糖尿病和睡眠呼吸中止症的侵害。

「偏頭痛」不只有頭痛？專家示警 高達7成患者同時受頭暈、暈眩之苦

許多民眾以為「偏頭痛」只是單純頭痛，台北榮總最新研究顯示，高達7成的偏頭痛患者同時飽受「頭暈或暈眩」之苦。北榮副院長王署君呼籲，偏頭痛與眩暈的病生理機轉複雜，可透過神經內科醫師專業評估，給予合適的偏頭痛預防性用藥，而非僅於急性發作時使用止痛藥或止暈藥，才能真正改善生活品質。

新光保全攜手新誼整合 打造主動式智慧防護新模式全面深化AI布局

隨著AI人工智慧技術加速演進，企業在安全管理與營運效率上正面臨結構性轉型壓力。新光保全持續深化AI應用布局，將過往以「被動式監控」為核心的服務模式，升級為具備即時分析與預判能力的「主動式防護」，透過數據分析與智慧決策機制，提供更精準且全面的安全解決方案，協助企業強化風險控管並提升整體營運韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。