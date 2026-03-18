自由花蕊名家綻放講堂 邀民眾加入補課台灣史

中正紀念堂將推出「自由花蕊名家綻放講堂」，邀民眾加入台灣史補課行列，講座邀請各領域專家分享認識台灣的土地故事，回望反思「自由花蕊」如何在不同世代持續傳唱綻放。

「自由花蕊」常設展開展以來，近4個月累積超過11萬人次參觀；中正紀念堂管理處發布新聞資料表示，從去年底電影「大濛」上映到電影「世紀血案」爭議，台北101董事長賈永婕以行動力親訪義光教會等事件，中正紀念堂「自由花蕊名家綻放講堂」將邀請年輕學子與民眾參與，重新認識台灣歷史。

「自由花蕊名家綻放講堂」講者陣容堅強，包括東吳大學社會系副教授何撒娜、記者兼作家阿潑（黃奕瀠）、美國國家圖書獎得主的作家楊双子與譯者金翎、多項文學獎得主作家朱宥勳等。講座主題將從流行文化、文學、電影、攝影等多元面向分享交流，讓民眾進一步認識台灣的人權與歷史故事。

首1場3月22日下午，由東吳大學社會系副教授何撒娜、記者兼作家阿潑（黃奕瀠）主講「台韓流行文化如何回應歷史與社會」，解析台灣影視作品「大濛」中有關白色恐怖、戰後審判歷史記憶的敘事方法；也將探討韓劇「未生」、K-pop韓團少女時代、BTS歌曲如何回應韓國當前社會議題。

第2場3月29日下午由施景耀主講「民主自由在萬華的深度之旅」，帶領觀眾看見萬華艋舺不僅是知名老城，更是台灣民主發展變遷的見證者。跟著文化轉譯家艋舺人施景耀從艋舺城區的歷史現場，探索民主在老街留下的印記。

「自由花蕊名家綻放講堂」將在中正紀念堂演藝廳舉行，講堂資訊與報名方式，請至中正紀念堂官方網站或臉書查詢，報名網址：https://reurl.cc/yOnpn8，或電詢（02）2343-1100轉1177 洪小姐。