台灣5學子加入德國青年愛樂 用音樂與世界對話

德國青年愛樂樂團啟動德國與義大利巡演，台灣NSYO國家青年交響樂團鄧景倫等5名音樂學子參與共演，德國時間17日在柏林愛樂廳首演，用音樂向樂迷展示「民主樂團」之音。

音樂會由喬治‧班傑明（Sir George Benjamin）擔任指揮，曲目包括理查‧史特勞斯（Richard Strauss）的「死與淨化」、席曼諾夫斯基（Karol Szymanowski）的「第一號小提琴協奏曲」；喬治‧班傑明的「管弦樂協奏曲」以及德布西（Claude Debussy）的「海」交響詩等。

小提琴獨奏由韓國小提琴家金本索里（Bomsori）擔任，曲目結合晚期浪漫主義、波蘭近代音樂、當代作品以及法國印象樂派等樂曲，分量吃重，但團員們集中精神，細膩詮釋，少了如呼嘯而過的催快門聲響，展現的是精緻的弱音，樂句的流暢與深厚情感，表現已如職業樂團。

這次5位台灣團員包括小提琴鄧景倫、林垣凱、謝宗翰、張子婕以及大提琴家陳亮瑜在音樂會後接受中央社記者專訪時都表示，能到柏林愛樂廳演出是一生音樂夢想清單之一，「現在感覺美夢成真。」演完之後大家情緒激動對NSO國家交響樂團執行長郭玟岑說，「我們知道我們演得很棒，沒有輸德國團員。」

德國青年愛樂樂團（Junge Deutsche Philharmonie）1974年由一群青年音樂家創立，每年甄選來自德國、瑞士等國家的優秀音樂學子加入，從節目曲目選擇、規劃到音樂會如何行銷，全由團員民主化自主治理，協助音樂學子銜接職業樂團舞台。去年起與NSYO國家青年交響樂團成為夥伴關係，每年派學員互訪。

駐德國台北代表處代表谷瑞生偕夫人親自到柏林愛樂廳聆賞音樂會為台灣音樂學子加油打氣，音樂會後他也到後台致意，勉勵這群優秀的台灣音樂學子，「你們的一顆音符，一段旋律，一舉一動，就是代表台灣最棒的外交官。」

曾經帶過NSYO的指揮呂紹嘉也特別從漢諾威到柏林現場聆聽，他表示德國青年愛樂樂團是介於學生樂團與職業樂團之間的交響樂團，在德國深具代表性，「演出最讓人感動的還是那份對音樂的熱情。」呂紹嘉也表示德國樂團有自己演出的慣性規則，「能夠有機會親身體會，是很棒的經歷。」

德國青年愛樂樂團行政總監奧洛克（Maximilian von Aulock）接受中央社專訪表示，這是樂團第一次讓另外一個青年樂團的成員直接加入，一起排練並參加國際巡演，「德國團員對於台灣音樂學子的音樂品質和技術水準感到驚艷，年紀雖然很輕，但表現依然精湛。」

樂團3月19日將在義大利費拉拉市立劇院，20日在義大利莫拉基劇院，3月22日在德國科隆愛樂廳演出。