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比BMI更準！醫曝1部位成內臟脂肪關鍵指標 消除可防糖尿病、猝死

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出頸圍是比BMI更準確的「內臟脂肪」探測器，運動會讓臉變小、脖子變細，也能夠遠離糖尿病和呼吸中止症的威脅。示意圖／AI生成
醫師指出頸圍是比BMI更準確的「內臟脂肪」探測器，運動會讓臉變小、脖子變細，也能夠遠離糖尿病和呼吸中止症的威脅。示意圖／AI生成

現代人吃得多、動得少，也因此容易堆積脂肪造成肥胖，不少人都會量測BMI來看內臟脂肪，不過復健科醫師王思恒就表示，醫學研究指出，頸圍是比BMI更準確的「內臟脂肪」探測器。他指出脖子粗是健康的「未爆彈」，代表脂肪堆積在這個部位，身體處於高發炎狀態，因此要透過運動來瘦脖子、消除雙下巴，才能夠遠離糖尿病和睡眠呼吸中止症的侵害。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」引用「弗雷明漢心臟研究」指出，頸圍每增加3公分，男性體內的「好膽固醇」（HDL）就會顯著下降，而血糖異常的風險更是倍增。他說當脂肪堆積在脖子，代表身體處於高發炎狀態，胰島素阻抗正悄悄破壞血管。

王思恒表示，脖子脂肪最可怕的影響是在「睡覺時」，原因在於這裡的脂肪會壓迫氣管，彷彿有人掐著你的脖子睡覺，因此也有研究顯示，頸圍過粗是阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）最強的預測指標之一。他說只有消除脖子的脂肪，才能讓呼吸道暢通，提升睡眠品質，進一步降低造成肥胖的壓力荷爾蒙（皮質醇）。

此外，很多人認為局部瘦身是最難的，但王思恒卻表示「脖子」是例外。他解釋頸部和臉部的脂肪細胞，擁有比臀部、大腿更多的「β-腎上腺素受體」，也就是負責燃燒脂肪的開關，因此當你運動時心跳加速，血液中的腎上腺素飆升，這些激素會優先鎖定頸部代謝活躍的區域，所以運動後覺得臉變小、脖子變細，這是因為身體正在高效率地把這裡的脂肪拿去燃燒發電。

最後王思恒也建議大家別再只盯著體重計看，當雙下巴消失、頸圍變小，代表已成功遠離了糖尿病與睡眠呼吸中止症的威脅，「請繼續跑步、游泳、騎車，你的健康正在發生巨大的改善」。

脂肪 呼吸中止症 糖尿病 BMI

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