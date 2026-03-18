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諾貝爾獎得主帕博訪科博館 解密丹尼索瓦人化石

中央社／ 台中18日電
諾貝爾生理醫學獎得主帕博（Svante Pääbo）（右）與耶魯大學醫學院遺傳學系助理教授馬西拉尼（Diyendo Massilani）（中）近日訪台，特別前往台中科博館參觀館藏「丹尼索瓦人」下顎骨化石標本，並進行深度分析與採樣。左為科博館長黃文山。圖／國立自然科學博物館提供（中央社）
諾貝爾生理醫學獎得主帕博（Svante Pääbo）（右）與耶魯大學醫學院遺傳學系助理教授馬西拉尼（Diyendo Massilani）（中）近日訪台，特別前往台中科博館參觀館藏「丹尼索瓦人」下顎骨化石標本，並進行深度分析與採樣。左為科博館長黃文山。圖／國立自然科學博物館提供（中央社）

國立自然科學博物館館藏的「丹尼索瓦人」化石，吸引諾貝爾生理醫學獎得主帕博（Prof. Dr. Svante Pääbo）來台，進行深度學術交流與標本採樣。

科博館今天發布新聞稿指出，館藏「丹尼索瓦人」（Denisovan）下顎骨化石標本去年取得突破性發展，首度證實其為滅絕古人類「丹尼索瓦人」的男性個體，更證實其曾在台灣現蹤，成功填補亞洲古人類遷徙史的關鍵缺口，為人類演化路徑提供全新證據。

丹尼索瓦人是生活在距今約38萬至5萬年前的古人類，與尼安德塔人為近親，兩者約在40萬年前從共同祖先分化。目前全球已發現的丹尼索瓦人遺骸極為有限，多為細碎的指骨、牙齒或顱骨碎片，科博館這件保存相對完整的下顎骨化石顯得彌足珍貴，也是吸引帕博來訪的主因。

帕博此行的同伴包括耶魯大學醫學院遺傳學系助理教授馬西拉尼（Dr. Diyendo Massilani），2人在館內針對「丹尼索瓦人」下顎骨化石進行深度分析與採樣，盼運用古DNA提取技術，從該件標本中進一步解開丹尼索瓦人的遺傳密碼。

帕博指出，因台灣地質年代相對年輕，生物遺骸中留存DNA片段的機率較高，為古遺傳學研究提供絕佳的實驗機會，也會針對科博館豐富的第四紀化石館藏展開採樣，包含來自濁水溪流域、澎湖水道及恆春半島等地發現，但還未知身分的獸類化石，期待能探知更多屬於台灣的故事。

科博館館長黃文山表示，目前台灣的古DNA提取與分析技術上尚處於起步階段，藉由此次跨國技術合作與分析工作坊，有效引進國際最前沿的研究方法，深化館內研究能量並建立長期的國際夥伴關係，為台灣古生物學領域注入前瞻思維；未來可望持續發展相關技術，解開更多隱藏在台灣的古老生命密碼。

帕博是當代演化遺傳學的重點學者，除擔任德國馬克斯普朗克演化人類學研究所的終身職所長一職，也為日本沖繩科學技術大學院大學（OIST）兼任教授。2022年他因定序出已滅絕近4萬年的尼安德塔人基因組，證明現代智人與古人類曾有過基因交流，開創「古遺傳學」這門全新的學科，獲得諾貝爾生理醫學獎殊榮。

諾貝爾獎 化石

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