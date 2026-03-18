北市傳統藝術季22日登場 關公、媽祖來聽音樂會

第39屆「台北市傳統藝術季」將於22日登場，主辦單位台北市立國樂團特別邀請行天宮兩尊神駕「關聖帝君」、「天上聖母」來聽音樂會，緊密連結民間信仰與傳統藝術。

記者會今天在台北中山堂光復廳舉行，包括台北市文化局長蔡詩萍、樂團榮譽指揮瞿春泉、藝術顧問林谷芳等人出席。

台北市立國樂團（北市國）團長鄭立彬致詞表示，這次為期3個月的傳統藝術季，推出24套31場次節目，其中開幕音樂會將演出大型交響詩「關公」；同場還將舉行旅美作曲家徐子晴「跋桮」世界首演，以及北市國與附設合唱團近200人同台、共同演出黃瑩作詞、顧冠仁作曲的「媽祖香讚」。

特別的是，國樂團這次特別邀請到台北行天宮兩尊神駕「關聖帝君」及「天上聖母」，「出巡」至中山堂現場欣賞音樂會，屆時兩尊神明將會坐在中山堂觀眾席6排1號及2號的位置。

鄭立彬也透露，今年6月北市國赴歐洲展開巡演，分別於德國柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈音樂廳、奧地利維也納金色大廳演出，是樂團成立37年來最重要的一次出訪，為北市國寫下里程碑。

鄭立彬說，6月7日在維也納金色大廳的演出，將是本屆傳統藝術季「閉幕音樂會」，創下藝術季閉幕音樂會首次不在台北舉行的先例，「我們從台北走向國際，讓世界聽見台灣」。