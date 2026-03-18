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鋼琴家王羽佳不設限 訪台音樂會曲目當場揭曉

中央社／ 台北18日電
華裔美籍鋼琴家王羽佳（圖）5月將再度訪問台灣，分別在台北國家音樂廳及高雄衛武營音樂廳舉行音樂會，演出曲目更是將在音樂會當場才揭曉。圖/牛耳藝術提供（中央社）
華裔美籍鋼琴家王羽佳（圖）5月將再度訪問台灣，分別在台北國家音樂廳及高雄衛武營音樂廳舉行音樂會，演出曲目更是將在音樂會當場才揭曉。圖/牛耳藝術提供（中央社）

鋼琴家王羽佳個性鮮明，指法凌厲，從不滿足外界對傳統鋼琴家的定義，她認為「思考宏大」（Thinking Big），不設限是她的藝術準則，睽違11年她將於5月訪台，演出曲目音樂會當場揭曉。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，王羽佳6歲起習琴，展露驚人天賦，後跨海赴加拿大與美國寇蒂斯音樂學院深造，憑藉著極其精準、凌厲的指法與深厚的藝術底蘊走出獨特之路。她不僅以無可匹敵的高超技術征服樂壇，更以大膽的舞台時尚與獨樹一格的曲目詮釋，徹底翻轉古典音樂的嚴肅疆界。

王羽佳的演奏多年來一直獲得美譽，既如火焰般的熱情奔放，又不失細膩如詩的溫柔。她曾在受訪時表示，她只是「音樂和樂迷的中間人」；她也保持對音樂的真誠。她曾說過，「思考宏大」（Thinking Big）是她的藝術準則，不設限、不妥協，讓她在每一次的演出中，都能重塑樂迷對經典曲目的認知。

王羽佳表示，之前很多演出都會要求一年以前要把曲目定下來，「但我認為，樂迷是相信我可以帶給他們一場很棒的音樂會，所以我這兩年的演出很多都是一週前才定下曲目。」王羽佳說，很有可能現在訂好但是一年後她已經不想彈這個曲子了，「到現場，大家會知道我想要彈的是什麼曲目。」

王羽佳鋼琴獨奏會將於5月26日在台北國家音樂廳，5月27日在高雄衛武營音樂廳演出。

音樂會 藝術

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