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放寬外籍家庭幫傭 民團抨擊：一般人請不起、照顧責任推回家庭

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
外籍家庭幫傭放寬。只要家有12歲以下的「一孩家庭」就可聘外傭，煮飯打飯、接送小孩、照顧老人等家務樣樣做。圖為示意圖。記者曾原信／攝影
外籍家庭幫傭放寬。只要家有12歲以下的「一孩家庭」就可聘外傭，煮飯打飯、接送小孩、照顧老人等家務樣樣做。圖為示意圖。記者曾原信／攝影

外籍家庭幫傭放寬。只要家有12歲以下的「一孩家庭」就可聘外傭，煮飯打飯、接送小孩、照顧老人等家務樣樣做。民間團體批評，此政策不但與現行公共托育政策抵觸，也進一步擴大缺乏勞動保障的家庭僱傭模式，更是將照顧責任鎖在家內，對提高女性勞參率效益也不大，更只有高所得家庭請得起。

賴總統去年接受媒體專訪時，喊出為釋放女性勞動力，將放寬「一孩家庭」請外傭。行政院今進一步宣布外籍家庭幫傭新制，除開放家有1名未滿12歲兒童具聘僱資格，更喊出優先照顧特殊需求家庭，若家中有罕病、身障、特殊境遇兒童或未滿6歲遲緩兒，1名未滿12歲兒童加1位身障或單親家長，2名未滿12歲兒童而其中1名未滿6歲，以及3名未滿12歲兒童的家庭就安費則下調至2000元。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶擔心，外籍家庭幫傭也可能會有挑小孩、老人的挑工狀況，傾向照顧健康幼童，相對不樂意照顧罕病兒，因此所謂的「優先照顧弱勢」也不過是偽善口號，頂多是繳給政府的就安費少一點而已，仍可能有排擠問題。

王兆慶批評，目前大台北地區的到府保母月薪約6萬元，每週固定幾天到家裡的家事服務人員薪水則是2萬多，若家長能用2萬多塊就請到24小時全天候的外傭，何須再請到府保母、家事人員？這兩個行業恐將被殲滅，遑論托嬰中心、幼兒園、安親班受影響程度難以估計，但政府卻未公布放寬外籍幫傭對台灣女性就業機會的衝擊，不負責任。

再者，賴政府宣稱大開外籍幫傭可提高生育率、女性勞動參與率，「托盟等所有團體一致認為這是不可能的事」。王兆慶說，托盟去年的問卷調查指出，若可聘外傭，原本4成未就業的婦女，僅1成重返職場，換言之，對提高女性勞參率效果不大，女性能回歸職場，關鍵還是在於公共托育資源、友善家庭照顧職場，而不是靠外籍幫傭。

他進一步指，問卷發現台灣人希望外傭協助事情包括清潔、煮飯、接送、跑腿四件事，來減輕自己在家務上的辛苦，但有關孩子的身體照顧、教育學習、安全與風險預防，家長還是希望親力親為，畢竟外籍幫傭可能未受過兒童照顧的專業訓練。

王兆慶認為，賴總統之所以想推家庭幫傭，背後的邏輯是建設公共化、準公托太慢，選票轉化率太低，表面的漂亮理由是促進婦女就業、生育率，實則回應工商團體大佬、外籍商會的要求，對大多數家庭而言，必須提供房間、還要月付二萬多、三萬元，根本難以負擔。

他抨擊，為滿足特定雇主團體的期待，卻可能葬送家外托育產業、本國專業人員就業機會、拉低女性就業率，甚至雇主再也無須打照友善職場、推動調整工時，因為交給外籍幫傭照顧就好了，這將是最壞的劇本。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋也不認同放寬，「此舉無疑是倒行逆施」，恐使公共托育體系倒退回家庭化、過度市場化模式，不僅衝擊國內照顧人員的工作權與就業機會，也削弱賴清德當年提出的「0-6歲國家一起養」政策目標，最終損及廣大家庭與勞工的整體權益。

楊書瑋質疑，全台外籍家庭幫傭人數長期約2000人不到，占整體移工人數僅約0.2%，勞動部指政策適用家庭約144萬戶，但實際使用人數尚難估計。勞陣質疑，在政策對象、規模不明確的情況下，政府如何進行所謂就業衝擊評估，決策基礎是否周延？

楊書瑋認為，放寬外籍幫傭聘僱資格，不僅可能影響既有托育品質與專業發展，也將衝擊約2.5萬名托育人員的就業穩定，更與提升台灣家外送托率的政策目標背道而馳，將照顧責任仍鎖在家庭裡，更何況實際受益者恐怕仍以高所得家庭為主。

除此，擴大外籍幫傭聘僱，更可能助長勞動部近日重視的強迫勞動，近一步擴大缺乏勞動保障的家庭僱傭模式。楊書瑋說，家庭幫傭跟看護一樣，都未適用勞基法，薪資也遠低於最低工資，更缺乏完整休息保障，屬於低薪、高工時、工作與生活界線模糊的勞動型態。

楊書瑋說，卅歲後女性勞參率下滑，關鍵原因就在於傳統的婚育觀念與照顧責任，近年政府以社會投資角度推動公共托育政策，包括擴充公幼與準公共化量能、增加托育服務及補助，以及推動育嬰留職停薪以日計算等措施，已逐步建立支持體系，並有助於鬆動性別分工，同時創造大量本國就業機會，特別是促進女性二度就業，這才是提升女性勞動的正確路徑。

賴政府 賴總統 家庭

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