家有未滿12歲童可請外傭 民團憂排擠罕病童權益

行政院將拍板，只要家有1名未滿12歲兒童就能申請外籍幫傭，若是罕病家庭等則可減少就安費，民團今天指出，此可能排擠罕病童權益，且對提升生育率、婦女就業率無益。

為協助育兒家庭照顧孩童，行政院政務委員陳時中今天在政院表示，政院已決定拍板放寬，未來只要家中有1名未滿12歲兒童就能申請外籍幫傭，但須繳納就業安定費新台幣5000元，4月13日開放申請，且若是特殊家庭或弱勢家庭，就安費則為2000元。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶今天接受媒體聯訪時質疑，政策讓特殊、弱勢家庭可以減免就安費，但實際是假弱勢優先，因為外籍幫傭跟外籍看護一樣，一定會有挑小孩跟老人的狀況發生，實際仍會排擠罕病童權益、並沒有弱勢優先效果。

王兆慶說，行政院鬆綁外籍幫傭申請資格，統計有144萬戶符合資格，但卻沒有公布政策對女性就業、照顧工作的影響評估，台灣約有1萬多名到府保母，外籍幫傭一開，「1萬人應該會全滅」，其次是帶狀鐘點家事人員，大概也有1萬人會被消滅，然而政府對相關就業影響卻都沒有評估。

王兆慶也以香港、新加坡為例指出，「這項政策對少子化沒有幫助」，新加坡跟香港使用外籍幫傭量大，且香港對聘僱外籍幫傭完全沒限制，但生育率也沒提高，沒有一個以外籍幫傭為照顧主力的國家生育率是高的。

王兆慶提到，去年托盟進行民調，詢問台灣女性若聘僱外籍幫傭，就業狀態會如何變化，數據顯示，6成本來就在就業的仍會繼續就業，剩下4成沒就業的也僅有1成說會回去就業，顯示對於提振女性就業率並不好。

王兆慶指出，問卷也顯示，有小孩的台灣人對外籍幫傭工作期許就是清潔、煮飯、接送、跑腿等，大部分女性還是會擔心是否有好的托育服務或職場沒有友善彈性，而這些都不是外籍幫傭的專業，因此女性還是不會去就業，因此拉抬女性就業率的關鍵還是在托育服務跟職場友善。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋則表示，放寬外籍幫傭聘僱資格，不僅可能影響既有托育品質與專業發展，也將衝擊目前約2.5萬名托育人員（含保母與教保人員）的就業穩定，放寬外籍幫傭聘僱資格，不僅影響托育品質與專業發展，也與提升台灣家外送托率的政策目標背道而馳，將照顧責任鎖在家庭裡。

楊書瑋也說，家庭幫傭不適用勞動基準法，薪資遠低於最低工資，也缺乏完整的休息保障，即使整月不休，薪資也難達到3萬元，屬於低薪且高工時的勞動型態，放寬幫傭申請資格，實際受益者仍以高所得家庭為主，對於有特殊照顧需求的家庭，仍應透過公共服務與社會福利體系提供支持，而非依賴低薪勞動，將照顧責任再次回歸家庭承擔。