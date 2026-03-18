家有未滿12歲童可請外傭 雇主團體肯定回應需求

行政院將拍板，只要家有1名未滿12歲兒童就能申請外籍幫傭，雇主團體今天說，政策正面回應照顧人力需求，讓有需求的人申請、回歸市場機制，也可避免非法聘僱。

總統賴清德去年提及，為釋出女性勞動力，擬放寬家裡育有1名小孩就能申請家庭幫傭，行政院政務委員陳時中今天說，為協助育兒家庭，4月13日起開放家有未滿12歲童即可申請外籍幫傭，另對特殊家庭也有相關條件放寬。

對於外籍幫傭聘雇資格放寬，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕今天告訴中央社記者，「這是期待已久的政策」，現在大部分女性都是職業婦女，不論是照顧方式、職涯等都不同，鬆綁外籍幫傭資格是正面回應台灣少子化、照顧人力不足而不敢生養的議題。

張姮燕也說，這也能讓聘僱回歸透明市場機制，在鬆綁資格以前，許多人會用長輩名義申請，如今大方開放，讓有需求的人申請，樂見這樣政策。

張姮燕認為，社會不需過度恐慌，自由市場運作也可避免政府過度干預，新加坡及香港都開放外籍幫傭聘雇，讓女性可以放心追求職涯，不需要過度顧慮，也能避免更多非法聘僱。

台南市就業服務商業同業公會理事長呂錫安告訴中央社記者，現行聘雇外籍幫傭資格太嚴苛，實務上確實遇到許多人想請外籍幫傭但不符合資格，對於放寬申請資格樂見其成，也能滿足部分人的實務需求。