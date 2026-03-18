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台北醫院：癌症治療 化療會吐、掉頭髮成迷思

中央社／ 新北18日電

衛福部台北醫院今天宣導表示，癌症治療已進入個人化醫療時代，應破解化療會吐、頭髮掉光等迷思，因藥物的種類、劑量、給藥方式，會依癌別、病期、病人體質及基因特性調整。

台北醫院新聞稿表示，癌症治療上讓病人感到崩潰的，往往不是治療本身，而是對化療的錯誤想像，事實上，隨著醫療科技進步與治療策略的精準化，應破解「化療一定會吐到不行、一定會掉光頭髮」等迷思，這些刻板印象早已不再適用於所有病人。

癌症中心主任陳建銘指出，現代癌症治療已進入個人化醫療時代，化學治療藥物的種類、劑量、給藥方式，會依照癌別、病期、病人體質及基因特性進行調整。

他表示，所有副作用中，最讓病人害怕的是「嘔吐」。對此，醫療團隊會在化療前評估風險，採取「預防性止吐」策略，事先給予合適藥物，許多病人僅有輕微不適，整個療程期間幾乎沒有嘔吐，甚至能正常飲食，維持原本的工作與生活。

至於掉髮問題，陳建銘表示，並非所有藥物都會導致明顯落髮，且掉髮程度也因人而異。有些藥物僅造成頭髮變細或少量脫落，外觀改變不明顯；即使有掉髮，多數也屬於暫時性，治療結束後頭髮通常會逐漸長回。

陳建銘強調，副作用不是忍過去就好，而是可以被預防、被處理的。當病人能及早反映不適，醫療人員就能即時介入，讓治療過程更安全、更舒適，也提升整體治療完成率。

醫療科技 台北醫院 藥物 癌症治療

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