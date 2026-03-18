革龜死於流刺網 潛水員：應加強落實實名制

宜蘭梗枋救援革龜經解剖證實死於流刺網，長年協助清除海廢的資深潛水教練說，廢棄刺網在台灣海域數量極多，潛水員經常發現成堆被拋棄、遺失的流刺網的「幽靈漁網」，最後變成「殺戮機器」， 這些刺網長時間在海底持續纏繞、殺死魚蝦海龜，也嚴重破壞海域環境，認為目前管制仍不足，應加強清除及落實實名制、流向管理。

經常協助清除海廢的潛水教練貝克漢說，他們去年三到四月期間在潮境保護區內發現二張流刺網，動員基隆救難隊、潮境志工清除發現兩雙死亡海龜。刺網在台灣海域數量極多，清海廢非常危險， 要非常有經驗的潛水員處理。

貝克漢表示，潛水員經常發現成堆的流刺網成「幽靈漁網」，有的被拋棄、有的遺失，最後沉海底變「殺戮機器」， 這些漁網會長時間在海底持續纏繞、殺死魚蝦海龜，成為生態死的循環。

他說，因革龜主食水母，容易誤將流刺網當作水母吞食，造成致命後果：而漁網纏繞身體會阻礙換氣、割傷見血，若吞入腸道則會導致無法消化、腸道壞死，最終因無法覓食或敗血症死亡。

貝克漢說，目前流刺網管制仍有不足，尤其在特定保護區外的執法力度，

漁網應全面強制實名制，從源頭追蹤棄網者，並加強取締非法流刺網，比如刺網網目大小不符、非法海域作業者。應更積極鼓勵「幽靈漁網」清除，並建立漁網回收機制，可使用無人機或聲納探測，尋找海底的巨大漁網堆進行清理。

長年協助清除海廢資深潛水教練王銘祥說，實名網具就要落實，不要淪為形式，網具遺失要落實通報，不要丟了也算了，「才不會讓海底有如廢棄刺網墳場」。

王銘祥說，海裡的漁網或是塑膠袋，海龜往往會誤當是水母，而當成食物誤食，當海龜誤食吞進嘴裡後，就會卡在牠們的腸胃消化道內而導致死亡。海廢除了寶特瓶是大宗外，廢棄漁網很嚴重，遍布很廣，又可能有一些微小生物、水草等附著，就成為海龜「致命的危機」，只要遇到就不只身體被纏繞，還會誤食。

「有一次清海洋廢棄物，發現數張刺網連結在一起，攤開後大到接近一個籃球場的大小。」王銘祥說，海裡的廢棄刺網相當的多，尤其西部海域，更是嚴重。

王銘祥認為，台灣現在各縣市多有網具實名制，但真的在管理的這一方面都沒有落實，應當要在漁船出港前，就由海巡單位來監管，未實名網具就應禁止帶出海。

註：影片由王銘祥提供

廢棄刺網在台灣海域數量極多，潛水員經常發現成堆被拋棄、遺失的流刺網的「幽靈漁網」，最後變成「殺戮機器」，圖為潛水教練貝克漢去年清除超大流刺網。圖／貝克漢提供

長年協助清除海廢資深潛水教練王銘祥說，海廢常發現大大小小第廢棄刺網，實名制網具要落實，網具遺失也要追蹤通報。圖／王銘祥提供

長年協助清除海廢資深潛水教練王銘祥說，海廢常發現大大小小第廢棄刺網，實名制網具要落實，網具遺失也要追蹤通報。圖／王銘祥提供