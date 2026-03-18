快訊

南韓三星醞釀罷工…全球記憶體供應恐再告急 外資押寶這兩檔

回顧台灣治安史！碾米廠小開3年連遭綁架兩次 全憑機智獲救

前女主播涉詐420萬 「反咬」富商男友：發生關係後答應的都沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

革龜死於流刺網 潛水員：應加強落實實名制

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
流刺網是海龜「致命的危機」，只要遇到就不只身體被纏繞，還會誤食，圖為潛水員清除密密麻麻的流刺網。圖／貝克漢提供
流刺網是海龜「致命的危機」，只要遇到就不只身體被纏繞，還會誤食，圖為潛水員清除密密麻麻的流刺網。圖／貝克漢提供

宜蘭梗枋救援革龜經解剖證實死於流刺網，長年協助清除海廢的資深潛水教練說，廢棄刺網在台灣海域數量極多，潛水員經常發現成堆被拋棄、遺失的流刺網的「幽靈漁網」，最後變成「殺戮機器」， 這些刺網長時間在海底持續纏繞、殺死魚蝦海龜，也嚴重破壞海域環境，認為目前管制仍不足，應加強清除及落實實名制、流向管理。

經常協助清除海廢的潛水教練貝克漢說，他們去年三到四月期間在潮境保護區內發現二張流刺網，動員基隆救難隊、潮境志工清除發現兩雙死亡海龜。刺網在台灣海域數量極多，清海廢非常危險， 要非常有經驗的潛水員處理。

貝克漢表示，潛水員經常發現成堆的流刺網成「幽靈漁網」，有的被拋棄、有的遺失，最後沉海底變「殺戮機器」， 這些漁網會長時間在海底持續纏繞、殺死魚蝦海龜，成為生態死的循環。

他說，因革龜主食水母，容易誤將流刺網當作水母吞食，造成致命後果：而漁網纏繞身體會阻礙換氣、割傷見血，若吞入腸道則會導致無法消化、腸道壞死，最終因無法覓食或敗血症死亡。

貝克漢說，目前流刺網管制仍有不足，尤其在特定保護區外的執法力度，

漁網應全面強制實名制，從源頭追蹤棄網者，並加強取締非法流刺網，比如刺網網目大小不符、非法海域作業者。應更積極鼓勵「幽靈漁網」清除，並建立漁網回收機制，可使用無人機或聲納探測，尋找海底的巨大漁網堆進行清理。

長年協助清除海廢資深潛水教練王銘祥說，實名網具就要落實，不要淪為形式，網具遺失要落實通報，不要丟了也算了，「才不會讓海底有如廢棄刺網墳場」。

王銘祥說，海裡的漁網或是塑膠袋，海龜往往會誤當是水母，而當成食物誤食，當海龜誤食吞進嘴裡後，就會卡在牠們的腸胃消化道內而導致死亡。海廢除了寶特瓶是大宗外，廢棄漁網很嚴重，遍布很廣，又可能有一些微小生物、水草等附著，就成為海龜「致命的危機」，只要遇到就不只身體被纏繞，還會誤食。

「有一次清海洋廢棄物，發現數張刺網連結在一起，攤開後大到接近一個籃球場的大小。」王銘祥說，海裡的廢棄刺網相當的多，尤其西部海域，更是嚴重。

王銘祥認為，台灣現在各縣市多有網具實名制，但真的在管理的這一方面都沒有落實，應當要在漁船出港前，就由海巡單位來監管，未實名網具就應禁止帶出海。

註：影片由王銘祥提供

廢棄刺網在台灣海域數量極多，潛水員經常發現成堆被拋棄、遺失的流刺網的「幽靈漁網」，最後變成「殺戮機器」，圖為潛水教練貝克漢去年清除超大流刺網。圖／貝克漢提供
廢棄刺網在台灣海域數量極多，潛水員經常發現成堆被拋棄、遺失的流刺網的「幽靈漁網」，最後變成「殺戮機器」，圖為潛水教練貝克漢去年清除超大流刺網。圖／貝克漢提供

長年協助清除海廢資深潛水教練王銘祥說，海廢常發現大大小小第廢棄刺網，實名制網具要落實，網具遺失也要追蹤通報。圖／王銘祥提供
長年協助清除海廢資深潛水教練王銘祥說，海廢常發現大大小小第廢棄刺網，實名制網具要落實，網具遺失也要追蹤通報。圖／王銘祥提供

長年協助清除海廢資深潛水教練王銘祥說，海廢常發現大大小小第廢棄刺網，實名制網具要落實，網具遺失也要追蹤通報。圖／王銘祥提供
長年協助清除海廢資深潛水教練王銘祥說，海廢常發現大大小小第廢棄刺網，實名制網具要落實，網具遺失也要追蹤通報。圖／王銘祥提供

流刺網是海龜「致命的危機」，只要遇到就不只身體被纏繞，還會誤食，圖為潛水員清除海廢、漁網救海龜情景。圖／貝克漢提供
流刺網是海龜「致命的危機」，只要遇到就不只身體被纏繞，還會誤食，圖為潛水員清除海廢、漁網救海龜情景。圖／貝克漢提供

潛水員 實名制 流刺網 海龜

延伸閱讀

海龜中體型最大 280公斤革龜消化道1問題疑是致命關鍵

獨／罕見革龜救援驚傳死亡！手術移除160公分誤食網具仍不治

小琉球冬季現綠蠵龜卵窩 海保署推估以雄龜為主

小琉球冬季現綠蠵龜卵窩 海保署推估以雄龜為主

相關新聞

復健科針灸被收6700元！ 衛福部提醒這些地方針灸無健保給付

媒體報導，有民眾到台南市復健科診所就醫針灸，卻被收取自費用6700元。民眾質疑為何有健保，還要收自費？衛福部中醫藥司說明，西醫師、牙醫師修習學分後，可依法執行針灸業務，因西醫診所、牙醫診所等不屬於健保中醫總額特約醫療機構，針灸必須自費，且西醫師不可宣稱「中醫資格」。

少賺6000元！台鐵基層主管沒人想當 加給案仍待政院點頭

台鐵公司化邁入第3年，今年1月起已爭取夜間津貼翻3倍福利，但調漲基層主管加給仍待行政院審議，台鐵董事長鄭光遠今坦言，許多基層主管沒人願意擔任，主要是升任站長或副站長，因不能輪班，少了加班與津貼導致收入反減少，差距最高達6000元，交通部將協助台鐵向行政院積極爭取主管加給。

自家副站長翹班開車闖平交道…面臨逾百萬求償 台鐵懲處下午出爐

苗栗縣通霄鎮新埔車站附近的秋茂園平交道，3月11日發生7501車次貨運列車撞擊自小客車車尾事故，造成多班列車誤點，事後發現，肇事駕駛竟是台鐵新埔車站副站長，且是值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。台鐵公司表示，今天下午將召開考成會依規嚴懲，也會向其求償損失，初估金額破百萬元。

「偏頭痛」不只有頭痛？專家示警 高達7成患者同時受頭暈、暈眩之苦

許多民眾以為「偏頭痛」只是單純頭痛，台北榮總最新研究顯示，高達7成的偏頭痛患者同時飽受「頭暈或暈眩」之苦。北榮副院長王署君呼籲，偏頭痛與眩暈的病生理機轉複雜，可透過神經內科醫師專業評估，給予合適的偏頭痛預防性用藥，而非僅於急性發作時使用止痛藥或止暈藥，才能真正改善生活品質。

早餐吃燕麥降膽固醇…阿姨血糖反變「大怒神」！營養師搖頭：超級大地雷

不少人將燕麥視為健康早餐首選，但吃錯方式恐怕反而影響血糖。營養師邱世昕在臉書粉專「營養師教練-世昕」分享案例指出，一名58歲女性因聽信「燕麥可降膽固醇」的說法，每天早餐固定食用即食燕麥片或三合一麥片，沒想到血糖數值不降反升，讓她相當困惑。

陳明真認了台灣核電一大問題：核工人才出現斷層

日前教育部公布2026年公費留學項目，今年度新增了核子工程項目，包含核能安全、核能系統、核融合領域。核能安全委員會主委陳明真今坦言，非核家園政策讓學生看不到前景，是國內核工人才斷鏈的主要原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。