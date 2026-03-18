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國科會提三大議案 聚焦科研成果、海洋布局與AI治理

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

國科會今召開第20次委員會議，提出「114年度行政院科技發展推動成果」、「海洋科技與產業發展方案（草案）」及「2026年行政院科技顧問會議總體建議處理原則」三項議案。國科會指出，我國114年度全國投入研發經費首次突破1兆元，政府科技預算10年來成長近56%，帶動高科技產業快速發展。

國科會指出，受惠於全球AI浪潮與半導體供應鏈的關鍵地位，我國114年度全國投入研發經費首次突破1兆元，政府科技預算10年來成長近56%，不僅持續鞏固基礎科研與算力基礎建設，在前瞻科技與創新應用上累積亮眼成果，配合晶創、淨零、大南方新矽谷、智慧機器人、次世代通訊等重大方案投入，帶動半導體、無人機、6G及衛星通訊等高科技產業快速發展，推升經濟成長率達8.68%，創15年新高。

國科會表示，去年度我國在矽光子、AI晶片、智慧醫療、衛星通訊等新興科技領域取得關鍵突破，並吸引國際大廠來台結盟發展。政府未來將聚焦AI與關鍵科技布局，持續推動「五大信賴產業」，並以「AI新十大建設」為核心，致力於將AI技術普惠應用至百工百業，並加速數位與淨零雙軸轉型，落實科技紅利全民共享，打造台灣成為「智慧科技島」。

海洋方面，國科會表示，為落實賴總統「探索海洋」國政願景，政府正式啟動台灣關鍵產業及西太平洋海域之整體科研布局，從國家安全、科技戰略與產業升級三大面向出發，全面推動海洋科技創新與治理體系升級，展現台灣邁向海洋國家的決心。

海洋科技與產業發展方案(草案)將整合各部會並結合產業與民間能量，建立西太平洋海域國際觀測與研究站，逐步建構完整海域資料庫，並以半導體與AI優勢為基礎，發展水下通訊、自主無人載具等創新應用關鍵技術，並透過示範場域推動智慧船舶、智慧港口、智慧水域養殖及海洋科技重工等產業應用，以科技強化海域安全與環境守護。

整體政策將以「海域安全科技化、海洋產業智慧化、海洋文化生活化」為三大主軸，整合中央、地方與民間力量，兼顧安全、永續與經濟發展，打造安全韌性、科技創新與文化共融並進的海洋治理體系，逐步將台灣建構為西太平洋海洋科技與產業創新的關鍵樞紐。

人工智慧方面，國科會表示，持續研擬「臺灣主權AI訓練語料授權條款」，讓語料釋出有明確的授權依據等。建立開放AI創新生態系，以因應全球數位轉型與地緣政治變局，鞏固台灣在全球科技體系中的關鍵角色。

基礎建設 衛星通訊 國科會

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