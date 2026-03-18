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明起變天！北部、東北部降溫「連3天易有陣雨」 這日天氣才回穩

中央社／ 台北18日電
氣象署今天表示，明天鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部高溫下降約5、6度，一連3天北部、東半部及各山區易有陣雨，20日宜花地區留意較大雨勢；下週天氣回穩，溫暖偏熱。示意圖。圖／AI生成
氣象署今天表示，明天鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部高溫下降約5、6度，一連3天北部、東半部及各山區易有陣雨，20日宜花地區留意較大雨勢；下週天氣回穩，溫暖偏熱。示意圖。圖／AI生成

氣象署今天表示，明天鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部高溫下降約5、6度，一連3天北部、東半部及各山區易有陣雨，20日宜花地區留意較大雨勢；下週天氣回穩，溫暖偏熱。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天開始變天，白天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部高溫會下降約攝氏5、6度，以台北氣象站為例，今天高溫約29度，預估明天白天就會降至23度，中南部變化不大，高溫約28至30度；低溫部分，預估中部以北、東北部約16至18度，南部、花東約19至20度，留意日夜溫差。

林定宜表示，明天水氣增加，桃園以北、東半部地區、恆春半島及竹苗山區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

20日、21日東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其中20日雨勢最明顯，宜花地區留意較大雨勢發生。

林定宜指出，22日東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，水氣漸減，降雨趨緩，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜說，23日至25日轉偏南風，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部地區及東北部、大台北山區有零星短暫陣雨；北部、東北部白天高溫回升至26、27度，中南部仍然沒有太大變化、日夜溫差大。

林定宜提醒，明天、22日至24日北部地區清晨，金馬地區為明天及22日至25日全天易有局部霧或低雲，影響能見度；另外，桃園至雲林、澎湖及馬祖沿海空曠地區要注意8級強陣風；東南部沿海注意長浪。

高溫 桃園 交通部 東北季風

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