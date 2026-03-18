20年援外醫療器材逾7千件 台大致贈救護車助急救…蒙古駐台代表今致謝

衛福部實施「醫療器材援助平台計畫（GMISS）」逾20年，委託台大醫院醫學工程部執行，援助非洲、亞太地區、中南美洲等39國家，援助醫療器材件數逾7千件。2024年間，台大醫院整備一輛8成新的救護車，投入蒙古急救任務，台大院長余忠仁今天接受蒙古國致贈感謝信，強調計畫將持續，讓具使用價值的醫療設備發揮最大效益。

駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表特木爾（Tumurbaatar Gankhuyag）與官員曹雅芝（Zolzaya Boldsaikhan）今天赴台大醫院轉交感謝信，感謝台灣醫療界長期對蒙古國醫療發展的支持與協助。台大強調，將持續深化國際醫療合作，盼為全球醫療資源不足地區帶來實質幫助，持續展現台灣醫療專業與人道精神。

2024年，台大醫院團隊整備一輛8成新的救護車，投入蒙古當地急救服務，民間扶輪社贊助國際運費。特木爾轉達蒙古紅十字會的感謝，強調這台救護車大幅改善當地偏遠地區的醫療後送能量。台大指出，過去幾年，該院陸續向烏克蘭提供麻醉機、向史瓦帝尼捐贈洗腎機、向肯亞捐贈逾百件醫療設備，今天舉辦感謝儀式，再次見證了該院展現醫療外交與醫院社會責任的成果。

醫療器材援助平台計畫（GMISS）為衛福部長期支持的外交援助計劃，台大指出，該計畫啟動初期，在台大醫學工程學系教授黃義侑擔任台大醫院醫學工程部主任時奠定基礎，目前則由台大醫學工程部主任鴻生主接手。

台大指出，團隊陸續向國內醫療機構搜集退役但功能堪用醫材，包括小型耳溫槍、顯微鏡、手提式超音波系統，大型X光機、手術檯、麻醉機、病床及救護車等，經台大醫院專業技師檢修後，轉化為高品質醫療物資，協助醫療資源匱乏的友邦及友好國家。

余忠仁強調，執行GMISS計畫是台大醫院履行社會責任（CSR）重要指標，該院不僅是守護民眾健康的堡壘，也致力於國際醫療外交，多年來藉由計畫，援助多個資源相對不足國家及地區，非洲、亞太地區及中南美洲共39國家，援助醫療器材件數逾8千件，每年均完成6項以上國際醫療器材援助案，協助受援助國家醫療機構，提升診療能力與醫療品質。