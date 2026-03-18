快訊

回顧台灣治安史！碾米廠小開3年連遭綁架兩次 全憑機智獲救

前女主播涉詐420萬 「反咬」富商男友：發生關係後答應的都沒了

背債5千萬13年還不完 馬國弼50歲扛全家：三代租屋還剩500萬未清

聽新聞
0:00 / 0:00

20年援外醫療器材逾7千件 台大致贈救護車助急救…蒙古駐台代表今致謝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院今天舉辦「醫療器材援助平台計畫（GMISS）成果分享暨蒙古國救護車捐贈儀式」，由台大醫院余忠仁院長（左四）代表接受蒙古國代表特木爾（左三）轉交的感謝信。圖／台大醫院提供
台大醫院今天舉辦「醫療器材援助平台計畫（GMISS）成果分享暨蒙古國救護車捐贈儀式」，由台大醫院余忠仁院長（左四）代表接受蒙古國代表特木爾（左三）轉交的感謝信。圖／台大醫院提供

衛福部實施「醫療器材援助平台計畫（GMISS）」逾20年，委託台大醫院醫學工程部執行，援助非洲、亞太地區、中南美洲等39國家，援助醫療器材件數逾7千件。2024年間，台大醫院整備一輛8成新的救護車，投入蒙古急救任務，台大院長余忠仁今天接受蒙古國致贈感謝信，強調計畫將持續，讓具使用價值的醫療設備發揮最大效益。

駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表特木爾（Tumurbaatar Gankhuyag）與官員曹雅芝（Zolzaya Boldsaikhan）今天赴台大醫院轉交感謝信，感謝台灣醫療界長期對蒙古國醫療發展的支持與協助。台大強調，將持續深化國際醫療合作，盼為全球醫療資源不足地區帶來實質幫助，持續展現台灣醫療專業與人道精神。

2024年，台大醫院團隊整備一輛8成新的救護車，投入蒙古當地急救服務，民間扶輪社贊助國際運費。特木爾轉達蒙古紅十字會的感謝，強調這台救護車大幅改善當地偏遠地區的醫療後送能量。台大指出，過去幾年，該院陸續向烏克蘭提供麻醉機、向史瓦帝尼捐贈洗腎機、向肯亞捐贈逾百件醫療設備，今天舉辦感謝儀式，再次見證了該院展現醫療外交與醫院社會責任的成果。

醫療器材援助平台計畫（GMISS）為衛福部長期支持的外交援助計劃，台大指出，該計畫啟動初期，在台大醫學工程學系教授黃義侑擔任台大醫院醫學工程部主任時奠定基礎，目前則由台大醫學工程部主任鴻生主接手。

台大指出，團隊陸續向國內醫療機構搜集退役但功能堪用醫材，包括小型耳溫槍、顯微鏡、手提式超音波系統，大型X光機、手術檯、麻醉機、病床及救護車等，經台大醫院專業技師檢修後，轉化為高品質醫療物資，協助醫療資源匱乏的友邦及友好國家。

余忠仁強調，執行GMISS計畫是台大醫院履行社會責任（CSR）重要指標，該院不僅是守護民眾健康的堡壘，也致力於國際醫療外交，多年來藉由計畫，援助多個資源相對不足國家及地區，非洲、亞太地區及中南美洲共39國家，援助醫療器材件數逾8千件，每年均完成6項以上國際醫療器材援助案，協助受援助國家醫療機構，提升診療能力與醫療品質。

國際醫療 救護車 台大醫院 醫療器材

延伸閱讀

企業再捐千萬 嘉楠集團助台大雲林分院打造長照人才基地

工研院攜手雙和醫院打造永續醫療聯盟 以科技推動減碳

癌症奪命王逾40年 國衛院本土基因數據庫助精準醫療

台大胸腔科教授王振源接掌民生醫院 推動升級轉型為區域教學醫院

相關新聞

復健科針灸被收6700元！ 衛福部提醒這些地方針灸無健保給付

媒體報導，有民眾到台南市復健科診所就醫針灸，卻被收取自費用6700元。民眾質疑為何有健保，還要收自費？衛福部中醫藥司說明，西醫師、牙醫師修習學分後，可依法執行針灸業務，因西醫診所、牙醫診所等不屬於健保中醫總額特約醫療機構，針灸必須自費，且西醫師不可宣稱「中醫資格」。

少賺6000元！台鐵基層主管沒人想當 加給案仍待政院點頭

台鐵公司化邁入第3年，今年1月起已爭取夜間津貼翻3倍福利，但調漲基層主管加給仍待行政院審議，台鐵董事長鄭光遠今坦言，許多基層主管沒人願意擔任，主要是升任站長或副站長，因不能輪班，少了加班與津貼導致收入反減少，差距最高達6000元，交通部將協助台鐵向行政院積極爭取主管加給。

自家副站長翹班開車闖平交道…面臨逾百萬求償 台鐵懲處下午出爐

苗栗縣通霄鎮新埔車站附近的秋茂園平交道，3月11日發生7501車次貨運列車撞擊自小客車車尾事故，造成多班列車誤點，事後發現，肇事駕駛竟是台鐵新埔車站副站長，且是值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。台鐵公司表示，今天下午將召開考成會依規嚴懲，也會向其求償損失，初估金額破百萬元。

「偏頭痛」不只有頭痛？專家示警 高達7成患者同時受頭暈、暈眩之苦

許多民眾以為「偏頭痛」只是單純頭痛，台北榮總最新研究顯示，高達7成的偏頭痛患者同時飽受「頭暈或暈眩」之苦。北榮副院長王署君呼籲，偏頭痛與眩暈的病生理機轉複雜，可透過神經內科醫師專業評估，給予合適的偏頭痛預防性用藥，而非僅於急性發作時使用止痛藥或止暈藥，才能真正改善生活品質。

早餐吃燕麥降膽固醇…阿姨血糖反變「大怒神」！營養師搖頭：超級大地雷

不少人將燕麥視為健康早餐首選，但吃錯方式恐怕反而影響血糖。營養師邱世昕在臉書粉專「營養師教練-世昕」分享案例指出，一名58歲女性因聽信「燕麥可降膽固醇」的說法，每天早餐固定食用即食燕麥片或三合一麥片，沒想到血糖數值不降反升，讓她相當困惑。

陳明真認了台灣核電一大問題：核工人才出現斷層

日前教育部公布2026年公費留學項目，今年度新增了核子工程項目，包含核能安全、核能系統、核融合領域。核能安全委員會主委陳明真今坦言，非核家園政策讓學生看不到前景，是國內核工人才斷鏈的主要原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。