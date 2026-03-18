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跨越半個地球求醫…非洲男童先天多重異常 北醫助重生跑跳圓足球夢

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
來自非洲的Boum患有雙側唇顎裂、顱縫早閉，羊膜帶症候群導致左手手指併指與右腳發育不全，下肢沒有腳掌，在北醫附醫治療半年，已能穩定行走。母親Rose特別感謝台灣路竹會、麥當勞叔叔之家及北醫附醫於費用方面的協助。記者廖靜清／攝影 廖靜清
來自非洲的Boum患有雙側唇顎裂、顱縫早閉，羊膜帶症候群導致左手手指併指與右腳發育不全，下肢沒有腳掌，在北醫附醫治療半年，已能穩定行走。母親Rose特別感謝台灣路竹會、麥當勞叔叔之家及北醫附醫於費用方面的協助。記者廖靜清／攝影 廖靜清

6歲男童Boum自非洲馬達加斯加跨越半個地球來台求診，歷經11次門診、3次手術，終於能正常吃飯喝水、開心跑跳，奮力踢出最喜歡的足球。台北醫學大學附設醫院顱顏中心主任陳國鼎表示，Boum患有雙側唇顎裂、顱縫早閉，羊膜帶症候群導致左手手指併指與右腳發育不全，下肢沒有腳掌，治療半年，已經能穩定行走。

「媽媽，為什麼我的嘴巴這樣？」Boum的母親Rose表示，這句提問是心中最深的痛，不捨孩子遭受外界異樣眼光，餵食、進食也有困難。在台灣路竹會的幫助下，安排來台至北醫附醫接受手術，醫療團隊匯集麻醉科、耳鼻喉科、神經外科、兒科部、護理部、兒童牙科、復健醫學部、國際醫療中心共9個單位，展開馬拉松接力治療。

陳國鼎說，唇裂與顎裂修補的黃金治療期為出生後3個月及9至12個月內，但Boum居住偏遠地區，且馬達加斯加的醫療資源有限，錯失了最佳手術時機。台灣路竹會去年2月前往馬達加斯加義診，發現Boum的嚴重狀況，協助9月來台就醫。北醫附醫擬訂三階段治療計畫，當Boum抵台隨即治療，希望在有限停留時間內達到最大療效。

3次重建手術後，Boum的唇顎外觀與口腔功能皆明顯改善，發音能力提升，也能正常進食與飲水。手部併指經分離重建後可進行基本抓握，右腳透過義肢裝設與復健訓練，也逐漸能穩定行走、跑跳。母親Rose回憶起治療過程，難掩驚喜發出「WOW」，孩子能像正常人一樣「走」進校園，迎向新生。

北醫附醫今日舉辦記者會，Rose形容母子都「超級開心」，也特別感謝台灣路竹會、麥當勞叔叔之家及北醫附醫於費用方面的協助，讓她在異鄉能安心陪伴孩子完成治療。醫院也準備Boum最愛的足球作為生日禮物，期盼這位非洲男童帶著來自台灣的溫暖，返國後勇敢邁向足球員的夢想。

北醫附醫院長施俊明表示，醫療最珍貴的價值，不只是克服高難度的手術，而是看見一個孩子在醫療團隊的陪伴下，跨越身體限制，從此展開一段完全不同的人生。此次跨國人道醫療行動，充分展現北醫附醫在「急、重、難、罕」症的處置能力與跨團隊合作實力，未來也將持續秉持「以病人為中心」的核心理念。

6歲男童Boum患有雙側唇顎裂、顱縫早閉等，自非洲馬達加斯加來北醫求診，歷經11次門診、3次手術，終於能正常吃飯喝水、開心跑跳，奮力踢出最喜歡的足球。北醫附醫為男童Boum舉辦重生記者會。記者廖靜清／攝影
6歲男童Boum患有雙側唇顎裂、顱縫早閉等，自非洲馬達加斯加來北醫求診，歷經11次門診、3次手術，終於能正常吃飯喝水、開心跑跳，奮力踢出最喜歡的足球。北醫附醫為男童Boum舉辦重生記者會。記者廖靜清／攝影

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