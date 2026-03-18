GCTF辦第一線醫療人員災難照護訓練 強化緊急應變能力

美國在台協會今天指出，全球合作暨訓練架構（GCTF）推出的「GCTFConnect社區第一線醫療人員災難照護訓練計畫」14、15日於台北護理健康大學正式啟動，此為系列課程的第一站，盼強化台灣社區層級緊急應變能力。

美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿指出，GCTF正透過GCTF Connect醫療韌性計畫，在全台各地推動專為社區基層醫療人員設計的第一線災難照護訓練，而台北護理健康大學正是此系列課程的第一站，共有160名社區醫療專業人員參與充實緊湊的全日課程，以強化在地醫療量能，並提升台灣社區層級的整體災害應對能力。

美國在台協會表示，在內政部消防署、國防部軍醫局、台北市衛生局、中華民國紅十字會、國立台北護理健康大學、台灣災難醫療隊發展協會的支持下，「GCTF Connect社區第一線醫療人員災難照護訓練計畫」正為第一線醫療人員提供關鍵技能與知識，助其妥善應對醫療緊急事件、自然災害以及公衛危機，透過實務導向的情境模擬訓練，此課程致力於提升病患照護成效，並確保社區具備更完善的能力以因應各類急迫的健康威脅。

美國在台協會指出，參訓學員獲頂尖醫療講師與緊急應變專家指導，課程內容涵蓋進階創傷照護、艱困環境下的病患照護、院前輸血、危機溝通等主題，並強調在緊急情況下迅速協作並整合社區資源的重要性。

美國在台協會說，課程透過實作演練與臨床技能培訓，強化社區醫療人員的創傷照護核心能力，進而建立具備韌性且可持續運作的醫療體系，提升台灣整體的災難醫療韌性。

美國在台協會提到，GCTF預計從現在至2027年7月，於包括台北與高雄在內的主要城市舉行23場課程。