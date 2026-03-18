自來水管破裂上萬戶停水…下午2時許復水 管線長部分用戶須再等等

媒體報導，有民眾到台南市復健科診所就醫針灸，卻被收取自費用6700元。民眾質疑為何有健保，還要收自費？衛福部中醫藥司說明，西醫師、牙醫師修習學分後，可依法執行針灸業務，因西醫診所、牙醫診所等不屬於健保中醫總額特約醫療機構，針灸必須自費，且西醫師不可宣稱「中醫資格」。

2026-03-18 14:35