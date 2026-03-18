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自來水管破裂上萬戶停水…下午2時許復水 管線長部分用戶須再等等
台2線指標86.5K新北市龍洞路段自來水幹管，昨天傍晚破裂漏水，造成路面毀損，交通中斷。水公司進場搶修，原估今天下午4時完工，並提前在下午2時27分就從從貢寮淨水場送水，只是管線較長，受影響用戶需一段時間後，水壓才能恢復。
台灣自來水公司第1區管理處表示，這起事件供水受影響戶數，估計基隆市中正區、信義區共1萬1234戶、新北市瑞芳區1410戶，合計1萬2644戶。
發生漏水事件後，水公司調派人力與機具進場搶修，公路局北區養護工程分局基隆工務段也在現場成立前進指揮所，配合完成道路復原工程。水公司原估今天下午4時前修復，恢復正常供水，並順利在下午2時許接管完成送水。
警方昨天傍晚在事故地點兩端，台2線指標72K、99K處設置管制點，指揮車輛改道通行。今天上午6時開放單線雙向行車。接管後開始送水，但因事故地點道路工程仍在施工，預估晚間8時恢復正常行車。
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