「偏頭痛」不只有頭痛？專家示警 高達7成患者同時受頭暈、暈眩之苦

許多民眾以為「偏頭痛」只是單純頭痛，台北榮總最新研究顯示，高達7成的偏頭痛患者同時飽受「頭暈或暈眩」之苦。北榮副院長王署君呼籲，偏頭痛與眩暈的病生理機轉複雜，可透過神經內科醫師專業評估，給予合適的偏頭痛預防性用藥，而非僅於急性發作時使用止痛藥或止暈藥，才能真正改善生活品質。

這項發表於神經醫學重量級期刊「Neurology」，獲選為繼續教育題材，並被歐洲頭痛年會選為2025年十大重要臨床頭痛研究之一。這項大規模研究針對台北榮總與關渡醫院共2801位患者進行分析，揭示偏頭痛與前庭症狀之間的高度關聯性。

病患曾小姐表示，偏頭痛發作時經常伴隨頭暈和暈眩，也曾經反覆耳石脫落發作，在使用偏頭痛單株抗體治療後，頭痛發作變少，頭暈和暈眩發作也減少；病患王小姐說，從小容易暈車，長大後才開始有偏頭痛，原本頭痛發作多的時候，經常連坐公車捷運時也很容易暈車，在偏頭痛控制後，偏頭痛發作減少，後來也就比較少暈車了。

北榮一般神經科主任王嚴鋒指出，在研究中高達7成的偏頭痛患者會出現前庭症狀，即頭暈或暈眩。和沒有前庭症狀的病患相較，這些患者的生活失能程度、焦慮與睡眠問題更為嚴重，但患者在臨床上常被誤認為是和偏頭痛無關的內耳問題，如前庭神經炎、梅尼爾氏症、耳石脫落等。

研究第一作者、安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，許多患者反映頭痛時伴隨天旋地轉或身體浮動感。雖然診斷為前庭偏頭痛的人僅佔六分之一，但其餘有前庭症狀的偏頭痛患者，就算不完全符合前庭偏頭痛診斷，同樣深受其苦，不應被忽視。在有頭暈症狀的病患，若有偏頭痛相關症狀，可妥善治療偏頭痛，頭暈症狀也可能改善。

王嚴鋒說，此項研究提醒民眾，若有反覆頭暈伴隨頭痛，甚至頭暈時雖沒有頭痛，但有偏頭痛病史，且一般診治後未有顯著進步，應尋求神經內科醫師的專業協助，切勿自行服用成藥治療。

王署君呼籲，由於偏頭痛與眩暈的病生理機轉複雜，可透過神經內科醫師的專業評估，給予合適的偏頭痛預防性用藥，而非僅於急性發作時使用止痛藥或止暈藥，才能真正改善病人的生活品質。