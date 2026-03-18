男子手腳、生殖器出現紅疹 止痛藥過敏惹禍

20歲吳姓男子因扭傷及感冒服用止痛藥，手腳和生殖器出現紅疹，甚至惡化成水泡，就醫確診是「固定型藥物疹」，致敏原可能是止痛藥成分，隨即停藥改以其他方式治療後才改善。

成大醫院皮膚部醫師葉芮彣今天指出，吳男平時身體健康，鮮少就醫及吃藥，曾因右腳扭傷至藥局購買止痛藥，服藥1週多，手腳肢端和生殖器陸續出現癢痛的圓形紅疹，隨後轉為色素沉澱。

吳男之後又因感冒就醫服藥，僅1天時間，相同部位出現類似症狀，紅疹更惡化為水泡，皮膚切片檢查確診是「固定型藥物疹」，致敏原可能是2次病程的止痛藥成分，隨即停用疑似致敏藥物，再口服類固醇治療和傷口照護，皮膚病灶才改善，未再出現新的發炎反應。

葉芮彣表示，固定型藥物疹（Fixed Drug Eruption）是一種特殊的藥物過敏反應，特點是初次接觸致敏藥物後，通常1週至2週內出現皮疹，若再服用相同藥物，免疫系統迅速反應，數小時至數天內於原發作部位誘發皮疹。

固定型藥物疹臨床多呈現界線分明的紅色圓形斑塊，病灶中心可能顏色較深，甚至出現水泡或破損，停藥後多可於1週至2週內逐漸改善，但常會留下明顯色素沉澱。

固定型藥物疹病灶常見於口腔、生殖器周圍、臉部或四肢末端等部位，嚴重時可能演變為「廣泛性水泡固定型藥物疹」，需特別留意並及早處理。

固定型藥物疹常見致敏藥物，包括止痛藥（如乙醯胺酚或非類固醇消炎止痛藥）和抗生素，降尿酸藥物（allopurinol）、癲癇用藥（carbamazepine、phenytoin）也曾被列於誘發反應的研究報告。

在治療方面，臨床上會先評估患者近期用藥情形，找出可能引發過敏反應的藥物及停用，症狀較嚴重者可能需使用類固醇等免疫調節藥物，搭配適當傷口照護。

此外，廣泛性水泡固定型藥物疹需和史蒂文生-強生症候群（SJS）等嚴重藥物疹進行鑑別診斷，皮膚切片與抽血檢查可協助臨床判斷病因，同時服用多種藥物下，傳統檢測過敏原的「貼膚測試」，準確性可能受限，在停用類固醇後，可抽血進行「體外淋巴球藥物活化試驗」輔助判斷。

葉芮彣提醒，一旦確認藥物過敏資訊，建議註記於健保卡與病歷系統中，後續就醫時主動提供完整用藥史，避免再次誘發皮膚過敏反應。