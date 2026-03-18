恆春洋蔥撞期中部洋蔥價格恐腰斬 立委徐富癸開協調會未雨綢繆

今年恆春洋蔥產期較晚，將至的盛產期恐與中部洋蔥撞期，產地價格面臨腰斬壓力，蔥農們擔心會血本無歸。立法委員徐富癸與屏東縣議員潘芳泉在恆春召開「洋蔥產銷調節與行銷推廣協調會」，針對恆春洋蔥問題研議對策，建議三管齊下、未雨綢繆。

恆春鎮農會總幹事林順和說，一般恆春洋蔥盛產期從3月開始，但今年產期較晚，預計清明節前才會進入盛產期。不過因這個時間點正好是中部洋蔥大出的時候，龐大的量恐怕壓垮市場價格。

他說，恆春洋蔥產地價起碼要在每公斤10元以上，農民才不會虧本。恆春洋蔥品質雖有競爭力，但若加上中部洋蔥，市場量太大，蔥農們擔心「蔥賤傷農」。徐富癸與潘芳泉因此邀集農糧署、屏東縣政府，及恆春半島3地農會召開「洋蔥產銷調節與行銷推廣協調會」。

徐富癸表示，經研議後提出三對策，希望三管齊下預防洋蔥價腰斬。包括冷鏈補助、分流供應，要求農糧署研議補助洋蔥貯藏與冷藏費用，降低保存成本，透過延長銷售周期，避免因採收期重疊造成市場供過於求。

另外縣府將進行資源整合，全力盤點冷藏設施與通路，協助農會推動分批採收與銷售，穩定市場價格。並結合中央與地方資源，強化恆春洋蔥在地品牌，透過大型通路、促銷活動及外銷布局，拓展銷售通道，確保洋蔥能賣得好價錢，讓農民心血有保障。