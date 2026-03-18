肺癌篩檢挨批過度切肺…健保署指近3年手術量平穩 92%確診肺癌

肺癌長年居國人癌症之首，衛福部國健署將肺癌「低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）」納入第五癌篩檢，有專家質疑陽性率偏低，有過度診斷之嫌。健保署長陳亮妤表示，近三年肺葉切除手術穩定維持在4000多例，2025年所有接受肺部切除手術者，高達92%領有「肺癌」重大傷病卡。

國健署自2022年7月起公費提供國內具肺癌家族史、重度吸菸者低劑量電腦斷層掃描（LDCT），成為世界首個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。台北醫學大學公共衛生學院教授高志文投書媒體，指肺癌篩檢造成過度診斷，導致民眾接受不必要的肺葉切除手術，使台灣淪為「肺葉切除王國」。

陳亮妤今於立院受訪說明，健保署盤點2023至2025年，全台肺部切除手術人數分別為2萬1309人、2萬1378人、2萬1753人，約增加2%，共444人。

肺部切除相關手術可分為肺葉切除、肺分葉切除、楔狀切除。陳亮妤說，以手術方式細分，近三年肺葉切除手術人數為4161、4193、4311人，約增加150人；肺分葉切除手術人數為3628、3843、4181人，約增加553人；楔狀切除手術人數為1萬3520、1萬3342、1萬3261，約減少259人。

陳亮妤表示，肺葉切除手術量維持穩定，每年約4000多例；肺分葉切除略有增加，楔形切除則呈現下降趨勢。去年開始針對手術量異常偏高、且術後非肺癌比率較高的離群醫院進行輔導與監測。

陳亮妤說，以接受肺部切除手術患者與重大傷病卡資料比對，去年有2萬1000多人接受切片，高達92%領取肺癌重大傷病卡，代表手術後確診為肺癌，不可能達到100%，例如患者肺部長期存在結節，難以區分為舊有發炎或惡性腫瘤，因此需透過切除取組織進行病理檢查。

陳亮妤坦言，目前健保署資料顯示，近3年肺部手術沒有明顯增加，但目前仍無法區分哪些手術個案來自公費LDCT篩檢，哪些屬於自費檢查或其他臨床發現，後續將與國健署進一步進行資料比對，釐清篩檢與手術診斷相關聯。