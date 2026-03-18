政院擬4月13日起放寬外傭申請 家中1名未滿12歲兒童即符合

外籍幫傭申請門檻迎來變革，行政院會明日擬放寬相關條件，從「多孩家庭」放寬至「一孩家庭」，未來家中有1名未滿12歲兒童即可申請，月繳5000元就業安定費，符合家中有罕病、身障兒童等特殊情況，就安費將下調至2000元，粗估全台144萬家戶適用，新制預計4月13日正式受理。

現行規定，雇主申請召募家庭幫傭時必須有3名以上年齡6歲以下子女，或有4名以上年齡12歲以下子女，且其中2名為年齡6歲以下條件，或點數達到16點才可聘僱家庭幫傭；賴總統去年喊出放寬「一孩家庭」就能請家庭幫傭，盼釋出女性勞動力並減輕照顧壓力。

行政院政務委員陳時中指出，社會反映現行制度過於嚴格，難以符合真實需求；他強調，此方案並非取代既有政策，而是作為「一塊拼圖」，與現行制度相輔相成，透過多元方式補足照顧缺口。

根據新制，一般案件就業安定費維持5000元，家中只要有1名未滿12歲兒童即可申請。此外，符合以下4類情況者，就業安定費降為2000元，包括家中有1名未滿12歲罕病、身障、特殊境遇兒童或未滿6歲發展遲緩兒童，1名未滿12歲兒童加上1位身障或單親家長，2名未滿12歲兒童，其中1名未滿6歲，以及3名未滿12歲兒童。

陳時中指出，新制將於4月13日開放受理，申請者需檢附申請表、戶口名簿影本、身障罕病等相關證明文件，統一透過外國人申請案件網路申報系統送件，弱勢跟特殊家庭將優先審查；民眾有疑問可撥打1955諮詢專線，或至「外國人勞動權益網」查詢。

勞動部預估，全台約有144萬戶家庭適用新制，其中弱勢、特殊境遇家庭約5萬餘戶。跨國勞動力管理組長蘇裕國說明，這些家庭不見得都會申請外籍幫傭，家長仍期望維持托育服務使用，也期待成長過程有教導跟陪伴，家務協助僅是部分需求，目前難以預估申請人數。

針對新制是否衝擊本勞就業，陳時中表示，政府正積極擴大托育服務，家外送托目標是從26%提升至36％；目前3歲專班、平價幼兒園都逾6成，隨著公托持續擴大，托育市場能接納的工作人口更多，政府也將推動臨時托育媒合平台，並備妥相關轉業輔導、職業訓練及各項激勵辦法。

外傳政府打算提高就安費至8000元以落實「以價制量」，但最終決定維持5000元。陳時中說，因為提高越多，受惠家庭就越少，政策仍希望幫助更多的人；至於是否會引發「小孩和老人」的搶人大戰，反而排擠老人照顧權益，蘇裕國說，兩者工作內容不同，應該不會有這樣的情形。