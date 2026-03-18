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異物梗塞急救最新指引 苗栗消防局：先拍背、後哈姆立克

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
氣道異物梗塞緊急救護處置，苗栗縣政府消防局提醒最新指引，優先採取背部拍擊，再進行哈姆立克法（如圖）。圖／苗栗縣政府消防局提供
氣道異物梗塞緊急救護處置，苗栗縣政府消防局提醒最新指引，優先採取背部拍擊，再進行哈姆立克法（如圖）。圖／苗栗縣政府消防局提供

氣道異物梗塞（俗稱噎到）緊急救護處置，過去習慣直接施作腹部推壓方式的哈姆立克法，苗栗縣政府消防局提醒最新急救指引，優先採取背部拍擊，再進行哈姆立克法，提升成功率10%至15%。

噎到第一時間處置攸關生死，苗栗縣政府消防局統計，去年實施哈姆立克法異物梗塞有10件，而根據American Heart Association（AHA）最新急救指引，調整氣道異物梗塞處置流程，建議優先背部拍擊，再進行哈姆立克法，更有助於提升異物排出成功率，並降低潛在傷害。

消防局指出，背部拍擊能利用震動與氣流變化，協助異物鬆動排出，同時減少腹部推壓，可能造成內臟損傷的風險，新版指引強調「5＋5原則」，即針對成人及1歲以上兒童，先進行5次背部拍擊，再施作5次腹部推壓，持續交替進行，直到異物排出為止；1歲以下嬰兒不可進行腹部推壓，應採取5次背部拍擊，搭配5次胸部按壓方式處理。

此外，若患者仍能咳嗽或說話，表示氣道尚未完全阻塞，應鼓勵其持續自行咳嗽，不宜過早介入急救；若患者出現意識喪失，則須立即撥打119報案，並同步施行心肺復甦術（CPR），爭取黃金救援時間。

消防局強調，急救觀念會隨醫學證據持續更新，民眾應定期學習最新正確知識。呼籲踴躍參與CPR、AED及異物梗塞急救訓練，提升自救與救人能力，讓每個人都能在關鍵時刻成為守護生命的重要力量。

氣道異物梗塞緊急救護處置，苗栗縣政府消防局提醒最新指引，優先採取背部拍擊（如圖），再進行哈姆立克法。圖／苗栗縣政府消防局提供
氣道異物梗塞緊急救護處置，苗栗縣政府消防局提醒最新指引，優先採取背部拍擊（如圖），再進行哈姆立克法。圖／苗栗縣政府消防局提供

異物 緊急救護 哈姆立克

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