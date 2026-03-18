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亞洲農民合作組織會議首來台 聚焦智慧農業

中央社／ 台北18日電
「2026年亞洲農民合作組織」年度會議18日首度在台灣舉行，共有11國參與，會議由中華民國農會理事長蕭漢俊（前左4）主持。圖／中華民國農會提供（中央社）
「2026年亞洲農民合作組織」年度會議18日首度在台灣舉行，共有11國參與，會議由中華民國農會理事長蕭漢俊（前左4）主持。圖／中華民國農會提供（中央社）

「2026年亞洲農民合作組織」（AFGC）年度會議今天首度在台灣舉行，包括日本、越南等11國農業組織參與，聚焦智慧農業。

中華民國農會發布新聞稿，「2026年亞洲農民合作組織」年度會議在中華民國農民團體幹部聯合訓練協會（NTIFO）舉行，這是台灣於2019年開始加入AFGC後，首次在台灣召開會議 。

會議由中華民國農會理事長蕭漢俊主持，採實體及線上會議同步進行，開幕式特別邀請國立中興大學工學院長楊明德，以英語進行「AI於智慧農業之發展與未來」專題演講；11個會員國則提出報告，針對今年主題「提升農業生產力—亞洲農民現況與挑戰」提出看法和策略。

中華民國農會也邀請多國貴賓參訪新北市農會的文山農場和桃園市農會的食品廠；其中新北市農會經營的文山農場，從百年前的茶業指導所變身為深受都會民眾喜愛的生態休閒農場；桃園市農會的新纖美日品牌，更因為新創產品屢獲國內獎項肯定，展現台灣農會經營模式下創造的農業六級化成果。

這次來台參加國際會議的有日本全國農業協同組合中央會（JA-Zenchu）、韓國全國農協中央會（NACF）、斯里蘭卡獨立農民聯絡網（IFN）、越南國際合作社聯盟（VCA）、菲律賓自由農民合作社聯盟等代表團。

另外，同時參加線上會議的有印度全國合作社聯盟（NC UI）、泰國合作社聯盟（CLT）、印尼農民宣導中心（ACIF）、蒙古全國農業合作總社（NAMAC）及馬來西亞全國農民組織（NAFAS）等共11個國際組織。

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