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醫師門診狂刷B！醫曝一天驗出「9例」流感 家長憂：一班請假10人

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師王韋力近日在臉書粉專發文指出，近期流感疫情擴散情況明顯。 示意圖／ingimage
醫師王韋力近日在臉書粉專發文指出，近期流感疫情擴散情況明顯。 示意圖／ingimage

兒科及過敏免疫專科醫師王韋力近日在臉書粉專發文，以「今天門診戰績BBBBB」詢問「有人看得懂我在說什麼嗎」。貼文一出，立刻讓不少家長秒懂，紛紛留言回應，近期流感疫情在校園間擴散情況明顯。

不少家長留言「清一色都是B」、「我們班上都是AAAAA」、「兒子班上已經請假十個了都是B」、「兒子班上已經請假十個了！都是BBBBB」、「今天兒子的班級也是通報了B和A」、「孩子月初也才剛B結束，燒很大還會伴隨嘔吐」、「好可怕，想問都有發燒的症狀嗎」、「兒子A路過，班上已累計3位」，連中醫師賴韋圳也現身留言區回應「B流超多」。

此外，耳鼻喉科醫師李典憲也發文指出，近期B型流感病例明顯增加。透露一天門診就驗出5例B流，前一天更誇張，10例流感中有9例為B型只有一位是A流，坦言「這幾年真的很少見」。

李典憲進一步說明，感染B型流感的學童多出現發燒、肌肉痠痛、倦怠無力、腹痛與噁心等症狀，其次才是喉嚨痛、咳嗽等呼吸道表現，提醒大家，近期流感盛行，民眾應勤洗手、配戴口罩，並在人多場所提高警覺，以降低感染風險。

醫師 流感

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