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王偉忠監製舞台劇「明星養老院」台中封箱演出 把握觀賞機會！
由王偉忠監製、叫好叫座的舞台劇「明星養老院」，將於4月18、19日在台中市中山堂演出，這是中部封箱的最後演出，敬請觀眾把握機會，來看這齣療癒人心的舞台劇。「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。
王偉忠表示，「明星養老院」是一齣讓人開心、讓人感動、有笑有淚的喜劇，笑料百出又溫暖動人。演出陣容集結方文琳、楊烈、黃嘉千、郎祖筠、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲及網紅泰國娘娘，在這間與眾不同的養老共居空間裡，王不見王的黃嘉千與郎祖筠仇人相見、分外眼紅，夾在他們當中的楊烈拼命想要讓兩人和解，無奈還是引爆衝突！想照顧大家的院長方文琳該如何打開僵局、化解心結？
「明星養老院」講藝人的生活，其實也與大家的人生經歷相關，因為每個人年輕時候，都是自己心中的大明星，希望人生能夠有價值。面對目前超高齡社會，到底該怎麼面對過往年華呢？透過舞台劇中精彩劇情與豪華的歌舞場面，希望能陪觀眾找回生命的亮點。許多觀眾說，隨著明星們演唱的一首首金曲、瞬間回到十八歲，不只看得過癮、聽得也很過癮！
王偉忠請台中觀眾把握最後機會，帶家人朋友一起來享受看舞台劇的樂趣。目前購買同樣在台中中山堂演出的「明星養老院」與于子育、郭子乾、王偉忠主演的「謝謝大家收看」兩齣舞台劇聯票，可享9折優惠（800元票區不適用），購票請洽 udn售票網。
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