《櫻子媽媽與她的三個男人》四月開演 方宥心、王為夫妻檔同台成亮點

音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》雙卡司配置 4 月 3 日至 5 日由(左起)凱爾、方宥心、黃鐙輝同台演出。圖/瘋戲樂工作室提供

瘋戲樂工作室2026年首檔作品—音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》，將於今年四月在臺北表演藝術中心登場。作品源自許富凱《五木大学》的音樂世界，歷經三年創作與舞台演出累積，從專輯到首演不斷修整，迎來全面升級的「二代目」版本。本次版本在劇本細節、音樂編曲與樂隊編制上全面升級，延續瘋戲樂擅長的音樂敘事風格，融合台語歌謠與演歌情懷。由方宥心領銜主演，攜手凱爾、黃鐙輝、王為與謝孟庭共同演出，並採雙卡司配置。4 月 3 日至 5 日由凱爾與黃鐙輝登場，4 月 9 日至 12 日則由王為與謝孟庭接棒演出。全劇由三位演員分飾九個角色，在舞台上快速切換身分與命運。

演出也規劃「舞台互動區座位」，部分觀眾可坐在舞台沙發區近距離觀看演出，彷彿成為 Sakura 酒店的一份子，與演員與樂手同處夜晚之中。音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出，共計10場，購票請洽OPENTIX。更多演出資訊請關注瘋戲樂工作室官方社群平台。

瘋戲樂工作室於今（3/18）舉辦彩排記者會，也是首次開放媒體進場拍攝。記者會上，藝術總監王希文與演員方宥心、凱爾、黃鐙輝、王為一同出席，分享近期排練過程中的幕後點滴，並由方宥心與黃鐙輝帶來音樂劇精彩的彩排。現場不少媒體與工作人員都被演員真摯的演出所感動。彩排演出的片段為劇中重要章節〈運將的後照鏡（2026）〉。

故事描述櫻子從酒店小姐升職為「媽媽桑」，分享自己在這一行看過的人情世故。劇中她也回憶起遇見黑道小弟阿義的往事。阿義總是開著一台偽裝成計程車的車子停在林森北路巷口，說那是大哥交給他的秘密任務，要透過後照鏡「看路人、看社會、看世界」。阿義每天只陪櫻子媽媽回家短短十五分鐘，卻記住她的生日、她愛吃的東西與她的疲憊。這段「十五分鐘的愛」，也為櫻子回想「初戀」的故事鋪下伏筆。

藝術總監暨音樂執導王希文表示，從《五木大学－夜の女王櫻子媽媽》到《櫻子媽媽與她的三個男人》，最大的變動其實是演員陣容。「除了凱爾以外，其他都是新演員，而且還有兩組卡司。」新的演員組合也帶來不同詮釋與導演調度。舞台設計各部門經過精修，並加入影像元素，樂隊編曲與編制也更加豐富。不過他強調，團隊始終堅持作品「笑中帶淚」的核心氣質，希望在爆笑節奏與動人情感之間，帶給觀眾更完整的觀劇體驗。

凱爾在首演時以一人分飾多角、千變萬化的表演驚艷觀眾，此次回歸也備受期待。至於邀請黃鐙輝加入演出，王希文表示，他其實一直是瘋戲樂近年多部製作都曾提到的名字。團隊也希望持續挖掘來自影視或音樂背景的表演者，拓展音樂劇的觀眾族群與市場。

此次加入瘋戲樂團隊的方宥心與王為，也為舞台帶來新的能量。方宥心表示，這是她首次與黃鐙輝合作，對他的第一印象就是「很有趣」，排練過程中也常常被他逗笑，為排練現場增添不少輕鬆氣氛。王為則分享，即使自己已有不少音樂劇演出經驗，每一次新的製作仍然會感到壓力，「但壓力和期待、興奮其實是並存的。」他也表示，最期待的是觀眾走進劇場、感受這齣戲的故事後所給予的回饋。在劇中，王為將挑戰多個角色，他形容每個人物都很有特色，「有男有女、有壞嘴、有勢利」，其中與自己最不像的角色是Johnny，因為「沒辦法言語」，他更賣關子笑說：「嘿嘿，進來看就知道了。」

《櫻子媽媽與她的三個男人》黃鐙輝分飾三個角色－黑道小弟、駐唱歌手、日本客人，圖為駐唱歌手。圖/瘋戲樂工作室提供

正式挑戰音樂劇舞台的黃鐙輝備受關注。其演技早已深受觀眾肯定，甚至曾獲金馬獎提名，而這次在舞台上展現的唱功，也讓主創團隊直言「一定要請觀眾親自來看」，更笑稱他是「果真是本命搖滾天王的那個男人」。談到此次由許富凱到黃鐙輝接演角色，藝術總監王希文表示兩位演員各有特色，差異主要在聲線與角色詮釋。許富凱在首演時的演出「非常討喜也令人驚艷」，而黃鐙輝因長期在螢幕前主持與喜劇演出，觀眾對他的印象鮮明，也期待大家看到他在歌唱與劇場表演上的努力與突破。在劇中，黃鐙輝將飾演駐唱歌手、黑道小弟與日本客人三個角色。

他表示與音樂執導王希文合作收穫不少，「希文老師對音樂要求非常高，我覺得歌唱技巧與合音能力都在被大力提升中。」其中他認為最具挑戰的是日本客人角色，因為需要練習帶有日本口音的國語。音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出，共計10場，購票請洽OPENTIX。更多演出資訊請關注瘋戲樂工作室官方社群平台。

【演出資訊】

演出時間｜2026/4/3~4/12 共10場

由方宥心領銜主演，4/3-5 凱爾、黃鐙輝，4/9-12 王為、謝孟庭，兩組實力派卡司輪番登場。

演出地點｜臺北表演藝術中心球劇場

售票連結｜ https://user268794.pse.is/studiomsakura

票 價｜$2800、$2600、$2200、$1800、$1200、$800