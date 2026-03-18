鹹水雞怎麼點最健康？ 營養師曝黃金比例：會點結果差超多

減脂期間天天外食，不少人一想到想換口味就會想吃鹹水雞。營養師高敏敏在臉書粉專分享，只要懂得避開地雷、選對食材，鹹水雞也能成為健康選擇。她強調，重點不是完全不能吃，而是要吃得均衡，控制份量與調味，避免攝取過多油脂與鈉。

鹹水雞以水煮或涼拌烹調，不像油炸或高溫快炒破壞營養，蔬菜的維生素C與蛋白質活性都能保留，熱量也較低。不僅如此，無油煙低溫烹調方式降低致癌物產生，還能一次攝取蔬菜、蛋白質與健康澱粉，簡單兼顧飽足感與均衡營養，對此高敏敏直呼「一樣是鹹水雞，會點vs不會點，結果差超多」。

鹽分減半、辛香料優先

高敏敏建議，料理時直接要求「調味少一點」或「鹽少一點」，並可多加蔥花、蒜泥提味。搭配700～800c.c.水幫助鈉代謝，負擔更小。天然辛香料如蔥、蒜、洋蔥與辣椒，都能替代高鈉的沙茶、醬油或胡椒鹽，既低鈉又增加風味。

蛋白質、蔬菜、澱粉比例要掌握

點餐時以原型食物為主，如雞胸肉、雞腿肉、水煮蛋、豆腐，以及蔬菜類提供膳食纖維和抗氧化物。澱粉類如地瓜、玉米或南瓜建議控制在1樣，避免碳水爆量。高脂蛋白與加工類食材如內臟、雞皮、香腸則應避免常態攝取，高敏敏提出黃金比例：蔬菜：蛋白質：澱粉：加工品＝3：1：1：0。

不過，鹹水雞通常是開放式工作台，食材長期暴露因此更需注意衛生，食材從煮熟到販售可能暴露至少7小時。《食力》訪問6家業者，從挑菜、滷煮、冷卻到包裝，老闆一人操作多項流程。消費者在購買時，可觀察食材是否加蓋或使用滑蓋儲存區，降低細菌污染風險，也讓減脂的營養選擇更安全。

老闆需同時處理剪菜、去骨、調味、包裝與收錢，若食材未妥善區隔，容易造成交叉污染。專家建議，一人操作時要分工使用雙手，左手挑菜、右手處理食材與包裝，讓每個動作清楚區分，保障衛生安全。吃得健康不只看營養，也要注意食材處理與環境，才能真正兼顧減脂與腸胃健康。