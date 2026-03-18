讓世界嗅到台灣「人情味」！視障調香師用香氣描繪故事 自創太陽餅香水

全球首名師承法國格拉斯香水學院GIP視障調香師劉禎祥，領軍青湘學院打造太陽餅香水，讓世界聞到台灣的「人情味」，20日起進駐台北香氣美學展，用一支香氛說這片土地的故事。

「如果香氣代表一座城市，你會希望世界聞到台灣什麼味道？」劉禎祥今天告訴中央社記者，今年台北香氛美學展將有2件由視障調香師用敏銳的嗅覺與專業創作完成、代表家鄉的氣味，是一縷安靜的沉香與剛出爐太陽餅的溫暖甜香，他們看不清顏色，卻能用香氣描繪世界。

今年51歲的劉禎祥擁有超過30年專業按摩與教學經驗，身為視障者，她對感官的敏銳度遠超常人，也深知「眼界」必須更加開闊，選擇直攻調香最高殿堂法國格拉斯香水學院，全球首名師承法國格拉斯香水學院GIP的視障調香師，以創立亞洲第一調香學院為目標。

學成歸國後，劉禎祥創立青湘學院，開始開班授課，用香氣點燃希望，拚持續拓展台灣香氛市場，今年青湘學院推出的「觀音焚音」、「咬一口太陽」，以讓世界聞到台灣的味道為發想，其中獨特的太陽餅味香氛「咬一口太陽」的誕生，其實來自一個很特別的故事。

身為台灣中部人的劉禎祥回憶起去年一段與國際訪客的偶然相遇，催生出一支香氛，更是一段關於土地、記憶與情感的故事。她說，這群來自美國的訪台貴賓表達，希望能帶回一份真正代表台灣台中市的味道，這句話成為創作靈感的起點。

劉禎祥說，在反覆思索之後，將目光聚焦於最具代表性的經典點心「太陽餅」，酥鬆外皮與香甜麥芽內餡，不僅是地方特色美食，更承載著許多人共同的味覺記憶。對許多人而言，太陽餅不只是點心，更是溫暖、熟悉且帶有陽光氣息的情感象徵。

因此，「咬一口太陽」的香氛作品應運而生。劉禎祥擅用台灣特有植物元素，透過精確的比例調配，將島嶼記憶轉化為國際級的精緻香氛，將太陽餅的甜香、烘焙氣息與溫暖感受轉化為層次細膩的香氣表現，試圖讓氣味成為文化的載體，將城市印象與台灣人情味傳遞至世界各地。

劉禎祥說，希望當世界各地的人們聞到這款香氣，都能感受到來自台灣的溫暖與純粹，彷彿咬下一口太陽餅般，體會那份簡單卻深刻的幸福感，「咬一口太陽」的誕生，象徵台灣在地文化以創新形式走向國際，透過嗅覺重新詮釋地方特色，讓世界以不同方式認識台灣之美。