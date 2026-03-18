「報告中校」軍事引導 退役爺在「老拾光」日照中心找回目標

台灣邁入超高齡社會，照顧壓力不只落在長輩身上，更沉甸甸壓在家庭照顧者肩頭。弘道老人福利基金會在台中設立首間以「復能」為核心的南屯「老拾光」日間照顧中心，不只提供照顧，更試著讓長輩重新找回生活能力，讓家屬暫時放下牽掛，喘口氣。

截至今年一月，台中市老年人口已突破五十萬人，持續快速增加。面對失智、失能帶來的長期照護需求，「老拾光」以職能治療師一對一評估為起點，為每位長輩量身設計「個別化復能計畫」，從認知、體適能到日常生活練習，讓復原不再只是口號，而是日復一日的生活練習。

弘道基金會指出，學員七十四歲的「李爺爺」陸軍中校退役，人生大半歲月在軍旅中度過。隨著年紀增長，心臟病、聽力退化，加上疑似失智與帕金森氏症，讓他逐漸失去行動與生活重心。起初，他抗拒到日照中心，對課程也提不起勁。

直到照顧團隊換了一種方式與他說話。「報告中校，請喝水。」一句熟悉的軍中語氣，讓他慢慢回到熟悉的節奏。治療師以簡短明確的指令取代模糊問句，也用「行軍口令」搭配地板步伐訓練，陪他一步一步走回穩定的步伐。照服員還發現，他喜歡拍照、分享生活，於是多替他記錄、給予稱讚，讓他重新感受到被肯定的喜悅。

從一周兩天到主動要求增加到四天，「李爺爺」笑說這裡很好，有老師、有同學，一起上課，生活有目標，不像以前在家只是看電視。

另一頭，九十七歲的「高阿嬤」帶來的是另一種時光的記憶。罹患中度失智的她，初來時常打瞌睡，難以投入課程。

職能治療師深入了解後發現，她從小務農，對土地與作物有深厚記憶。於是課程不再是抽象的訓練，而是回到她熟悉的生活。

一盤混合的紅豆、黑豆、黃豆，成了她的「收成工作」一句「阿嬤，這季收成很好，幫忙分一分」她便俐落動作，專注分揀，速度甚至不輸年輕人；接著是倒垃圾、洗碗盤，這些日常小事，在這裡成了復能的一部分。

慢慢地，她不再頻繁打瞌睡，也重新參與生活節奏；對家人而言，可能是久違的安心。

「老拾光」不只是日照中心，更像一個延續生活的場域。長輩們一起洗菜、煮飯、圍桌吃飯，有人聊電視劇，有人說起年輕時的戀愛故事。看似平凡的日常，其實是照顧團隊刻意設計的「自立支援」與「認知復能」實踐。

弘道表示，長輩來到這裡，不只是被照顧，而是重新參與生活；而對照顧者而言，這裡則成為最可靠的後盾。透過營養師與職能治療師共同參與的個別化計畫，讓失能與失智不再只是退化，而是有機會被延緩、甚至找回部分能力。