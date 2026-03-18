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做看不見的愛心事 慈濟：讓移工懂得就醫顧健康

中央社／ 台北18日電

北市93年起辦理移工免費健檢，參與20幾年的慈濟基金會北區人醫會醫師總窗口黃祥麟分享，大家做了不少檯面上看不見的愛心事幫助移工就診治療，終於讓移工多已懂得就醫顧健康。

台北市勞動局統計，北市今年1月移工總人數達6萬1155人，其中印尼籍3萬789人，且印尼籍有2萬7666從事家庭看護工，成為北市移工主力。看護工要能盡職，自身也要身體健康，為照顧身處不同國度工作的移工，目前北市每年舉辦4次免費健檢，近年並增加心臟、腹部及婦科超音波檢查。

協助北市府進行移工免費健檢的黃祥麟告訴中央社記者，他負責調度醫師人力已20幾年，參與的醫師、志工，慈濟人、非慈濟人都有，慈濟會參與這項活動，跟當初有師兄聘用的移工因家鄉出事而輕生有關，於是發心要幫助移工。

他回憶，起初還沒有外籍勞工24小時諮詢保護專線1955，移工就算身體有狀況，也不敢主張就醫，因此健檢時發現有心律不整內科問題的移工，曾主動聯繫雇主，反而三輸，因雇主覺得志工多事、移工怕沒工作。

黃祥麟說，為此參與的醫師犧牲假日，特地在週六、日開診，志工並親自接送移工在工作時間之外前往就醫，也有翻譯人員或用手機翻譯功能協助，移工因而敢定期前往，這也有助於掌握用藥狀況做調整，並延續用藥治療。

他再舉一例，可免費健檢的條件是合法居留移工，但曾有移工用手機出示長出人面瘡的同鄉朋友照片，希望志工提供幫助，因為當事人為了多賺錢冒險逾期居留在台，卻沒有足夠的錢就醫，志工心急下安排隔天到慈濟醫院就醫，然而警察同時現身告知必須出境，志工為此自責，警方則同意移工可以先看完診。

黃祥麟接著說，大家最後湊錢讓這名移工買機票回印尼，幸運的是半年後，當初出示照片的移工仍保持聯絡，告知當事人回國後獲得治療康復了。

他強調，每個案例情況不同，幸而一步步推進下，北市也建置了1955專線，移工若有動手術、休養需求，可經專線反映，仲介會出面跟雇主溝通，確保治療權益；20多年來，大家化愛心為多方調控已有成果，現在的移工已懂得身體有問題要就醫了，他的2個孩子耳濡目染下，現在也跟著投身參與。

移工 健檢 北市

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