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早餐吃燕麥降膽固醇…阿姨血糖反變「大怒神」！營養師搖頭：超級大地雷

聯合新聞網／ 綜合報導
燕麥。示意圖／ingimage
燕麥。示意圖／ingimage

不少人將燕麥視為健康早餐首選，但吃錯方式恐怕反而影響血糖營養師邱世昕在臉書粉專「營養師教練-世昕」分享案例指出，一名58歲女性因聽信「燕麥可降膽固醇」的說法，每天早餐固定食用即食燕麥片或三合一麥片，沒想到血糖數值不降反升，讓她相當困惑。

邱世昕表示，「這絕對是台灣長輩圈裡，排名前三名的『養生』超級大地雷！」他進一步說明，燕麥本身確實富含膳食纖維，對心血管健康有幫助，但問題往往出在「加工形式」。市面上常見的即食燕麥片，為了方便沖泡與入口，經過高度加工與碾碎，導致消化吸收速度變快，容易使血糖在短時間內迅速上升。

「如果單吃一碗即食燕麥粥，血糖會像坐『大怒神』一樣，瞬間飆到最高點！」當血糖飆高時，身體會分泌大量胰島素將其轉為脂肪儲存，接著又可能在數小時後快速下降，造成飢餓感增加，反而導致下一餐進食過量。

針對這類情況，邱世昕也提出改善建議。首先，避免單獨食用燕麥，可搭配蛋白質來源，如水煮蛋或無糖豆漿，有助於減緩澱粉吸收速度，「讓血糖變成平穩的小火車」。

其次，建議改選加工較少、需要咀嚼的傳統燕麥粒，或以糙米等全穀類替代，才能保留較完整的纖維，發揮幫助降低壞膽固醇的效果，「保留完整的纖維，才是真正能帶走壞膽固醇的清道夫」！

邱世昕也提醒，民眾在追求健康飲食時，除了食材本身，更應留意加工方式與搭配原則，才能真正達到保健效果。

血糖 燕麥 早餐 營養師 健康飲食 膽固醇

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