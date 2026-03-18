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雇主協會與台聯赴勞動部陳情 反對強制看護工納勞保

中央社／ 台北18日電

台灣雇主協會、台灣團結聯盟今天赴勞動部陳情，主張國人優先、弱勢重症優先，反對將家庭看護工與其他家事移工強制納入勞保與勞退制度等立場，並呼籲勞動部停止誤導性政策宣導。

勞動部去年底發布函釋，由於移工留才久用方案實施等，雇主每月須依照勞工工資總額，提撥2%至15%舊制退休準備金，移工若在同1名雇主工作年資超過10年，其工資也要納入舊制準備金提繳總額計算。

社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（台灣雇主協會）理事長張姮燕與台聯黨主席周倪安今天赴勞動部陳情，表達反對將家庭看護工與其他家事移工，強制納入勞保與勞退制度的立場，並反對以政府補貼方式，將原本屬於特定聘僱關係的成本轉嫁給全體納稅人共同負擔。

台聯表示，基於長期關注本國勞工與弱勢家庭處境，對於當前政策逐步將制度負擔轉嫁至家庭雇主的趨勢深感憂慮，因此與台灣雇主協會共同站出來發聲，呼籲政府在制度設計上應回到「國人優先、國家優先、弱勢重症優先」的基本原則，優先照顧本國人民與已承受重大照護壓力的家庭。

台聯與台灣雇主協會強調，他們反對的不是合理保障本身，而是沒有制度邊界、沒有負擔衡量、最後卻由弱勢家庭與全民財政承擔全部成本的保障模式。政府若真要推動制度改革，應回到制度目的、負擔能力與國家整體財政可持續性。

移工 弱勢家庭 台聯 看護

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