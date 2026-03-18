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復健科針灸被收6700元！ 衛福部提醒這些地方針灸無健保給付

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
針灸應用範圍廣，從五十肩、坐骨神經痛等筋骨不適症狀治療，到緩解經痛、偏頭痛，甚至可用於牙科止痛，或當做醫美療法，為民眾最常見的中醫療法之一。示意圖，非當事診所，本報資料照片。
針灸應用範圍廣，從五十肩、坐骨神經痛等筋骨不適症狀治療，到緩解經痛、偏頭痛，甚至可用於牙科止痛，或當做醫美療法，為民眾最常見的中醫療法之一。示意圖，非當事診所，本報資料照片。

媒體報導，有民眾到台南市復健科診所就醫針灸，卻被收取自費用6700元。民眾質疑為何有健保，還要收自費？衛福部中醫藥司說明，西醫師、牙醫師修習學分後，可依法執行針灸業務，因西醫診所、牙醫診所等不屬於健保中醫總額特約醫療機構，針灸必須自費，且西醫師不可宣稱「中醫資格」。

針灸應用範圍廣，從五十肩、坐骨神經痛等筋骨不適症狀治療，到緩解經痛、偏頭痛，甚至可用於牙科止痛，或當做醫美療法，為民眾最常見的中醫療法之一。中醫師公會全聯會理事長蘇守毅說，中醫雖也有自費針灸，但收費至多一千多元，不會溢價收費。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰指出，過去執行針灸限中醫師才有資格，民國87年時，當時衛生署放寬讓醫師、牙醫師接受192小時針灸課程訓練後，可執行針灸業務，且醫師不分科別，只要修習時數足夠，便能執行針灸業務，主要考量為各醫學領域均有針灸適應症。

不過，蘇奕彰指出，依健保給付規定，因西醫、牙醫診所非中醫總額特約醫療機構，民眾就醫針灸必須自費，由地方衛生局訂出自費額度範圍。

蘇守毅表示，醫師可執行針灸等部分中醫業務，但西醫執行針灸不可申報健保，民眾必須自費，實務上有些復健診所醫師會將針灸視為「交朋友、免費贈送」，有些則收取自費。以近期案件為例，診所招牌雖清楚寫明是「復健科診所」，但下方也標註可針灸，容易導致民眾誤會，建議民眾就醫時，可向醫師詢問。

蘇守毅指出，中醫診所大多「很守法」，雖有部分中醫師專做自費針灸，但費用至多1500元上下，且會在診所醒目處，如櫃檯等，標示收費價碼，其餘多數中醫診所，若病人無特別要求，均採健保治療為主，針灸不須額外付費，而自費定價由各地區衛生局經會議討論決定，考量成本、使用頻率等訂出合理價格，以新型針灸「小針刀」為例，一般定價在1200至1500元之間。

衛生署 中醫 健保給付

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