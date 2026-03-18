戶外負壓吸菸區無法可管？石崇良：月底請專家研議

台北市政府近期欲推動「 戶外負壓吸菸區」，不過國民黨立委陳菁徽今於立院質詢表示，現行法規對「室內吸菸室」，法規的 SOP 寫得清清楚楚，但對於戶外部分卻是一片空白，跟不上時代變遷，導致到國健署就卡關。衛福部長石崇良回應，法規很清楚，室外吸菸區如果要比照室內吸菸室的規格來設置，當然沒問題，但這不是強制規定。未來會觀察各縣市執行情況，國健署也會邀集專家討論，預計本月底前召開會議研議方向。

陳菁徽今於立院衛環委員會質詢時表示，台北市想要效法日本設置，不僅可以減少民眾吸二手菸，也能有效集中菸蒂，減輕清潔人員負擔。但日前石崇良於媒體上說「作法可行」，但想要問的是，對於政策正面看待，但對於菸害防制法不熟知，因明確不可行。

陳菁徽說，癥結點在於，現行菸害防制法第18條對「室內吸菸室」，法規的SOP寫得清清楚楚負壓要多少、換氣要幾倍、滑門怎麼做、排煙口距離多遠，都有嚴格的科學標準；但過去立法時，沒想到「戶外負壓吸菸室」這種能有效過濾菸害的硬體設備，第19條現行規範相當模糊，對於戶外吸菸區，只有一句空泛的「面積不能超過該場所二分之一」，完全沒有防制二手菸逸散的實質技術標準。

陳菁徽表示，對於室外吸菸室該用什麼規格，中央至今沒有統一標準。萬一各縣市政府花錢、花心力蓋下去了，中央事後又翻臉說「規格不符」，這不是在整地方政府嗎？

石崇良回應，法規其實是很清楚，菸害防制法第19條第1項第4款規定，各級主管機關可以公告特定場所為禁菸場所，並在該禁菸場所內指定吸菸區。舉例來說，如果是在行人步道區，可以先公告為禁菸區，再指地特定吸菸區。

石崇良說，第18條主要規範室內空間的禁菸，部分室內空間可以設置吸菸室，而且規範非常細，包括負壓、換氣次數、門的設計與排煙距離等，都有明確標準。至於第19條，主要是針對戶外空間，僅要求畫設吸菸區並加以管理，相關管理規範在第22條、第23條中也有提到。

陳菁徽也提及，該如何維護孕婦、兒童、青少年等會進入到吸菸區，應該訂出明確的指引，提供各縣市實施戶外吸菸區設置。

石崇良說，戶外吸菸區如果要比照室內吸菸室的高規格來設置，當然沒問題，但這不是強制規定。未來會觀察各縣市執行的情況，國健署也會邀集專家討論，預計本月底前召開會議研議方向。