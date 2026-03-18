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新住民不能用長照⋯民團批石崇良「白領貢獻說」畫錯重點

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
針對國內長照給付對象以具本國籍民眾為主，但「外國專業人才延攬及僱用法」又納部分外籍人士，遭新住民批差別待遇，衛福部長石崇良（左）上午表示，將了解新住民入籍是否遇困難。記者曾學仁／攝影
針對國內長照給付對象以具本國籍民眾為主，但「外國專業人才延攬及僱用法」又納部分外籍人士，遭新住民批差別待遇，衛福部長石崇良（左）上午表示，將了解新住民入籍是否遇困難。記者曾學仁／攝影

逾10位新移民團體代表，上午10時集結衛福部前抗議，訴求長照政策應納入婚姻移民。衛福部長石崇良上午9時許在立法院事回應，將設法了解新住民「設籍上有何困難」，目前開放白領技術人士使用長照，是因為「他們對台灣有貢獻」。民團痛批，衛福部錯置問題焦點，白領外籍人士可以，婚姻移民卻不能，這是「階級歧視」。

民團表示，長照服務讓白領外籍人士可在未入籍情況下使用，婚姻移民卻不能，表示問題根本不在國籍。現行長照制度僅開放持我國身分證民眾使用，除早期馬偕計畫開放來台外籍人才，及去年通過「外國專業人才延攬及雇用法」開放白領中高階技術人才，不用身分證就能取得長照資源，其餘新住民均被拒於長照窄門之外。

政大社工系教授夏曉鵑表示，衛福部從不過問為何白領專業人士不願入籍，卻不斷兜圈要求婚姻移民取得身分證再來申請長照服務，本質就是階級歧視，婚姻移民是生養、照顧台灣家庭的人，且在台灣工作有納稅義務，卻因國籍制度上遭遇阻礙等無法入籍，並因此飽受質疑，卻不曾有人質疑外國白領「不入籍是不是不愛台灣？」盼各界眼睛睜亮，別被衛福部說法誤導。

夏曉鵑說，婚姻移民無法取得國籍的原因很多，其中一項是因原國家與台灣國籍法規不同而受限，部分國家要求放棄國籍之前，應先入另一國國籍，避免其國人淪為無國籍人士；但我國要求新住民先放棄國籍，才有機會取得我國國籍，且「不保證」取得，兩種制度矛盾，導致新住民無法如政府所說，放棄原國籍、入我國國籍取得長照資源。

南洋姐妹會理事長洪滿枝說，民團多次向衛福部溝通說明，衛福部不該老是問「為何不去取得國籍」，藉此混淆社會大眾認知，應盡快研擬如何讓持永久居留證新住民在台灣取得長照資源；南洋姐妹會秘書長陳雪慧指出，政府雖說可協助身分證取得困難者解決問題，但攸關全台無身分證30萬新住民的長照議題，豈能視為個案處理，否則為何貼心修法招攬外國白領人才，而不是逐案處理。

衛福部長照司副司長吳希文指出，長照基金收入來源是「指定稅收」為主，服務涵蓋對象須考量資源有限性、社福資源權利義務對等性等綜合評估，「長照申請及給付辦法」中規定具我國國籍、在台設有戶籍者為優先服務對象，部分外國人被納入是因特定法律授權，有一定貢獻者可例外申請，至於「長照服務法」母法中規定不可歧視、差別待遇，是指服務提供，而非給付與否。

外籍人士 白領 石崇良

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