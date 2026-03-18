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健康幣確定4月無法如期上路！ 石崇良曝跨部會討論 超商可兌換商品

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為促進國民健康，衛福部公布4月「健康幣」將上路，但石崇良表示，確定延後上路。目前積分累積在健康存摺，但需整合兌換平台，將於負責文化幣、運動幣的單位跨部會討論，目前無法確定上路時程。記者翁唯真／攝影
為促進國民健康，衛福部公布4月「健康幣」將上路，但石崇良表示，確定延後上路。目前積分累積在健康存摺，但需整合兌換平台，將於負責文化幣、運動幣的單位跨部會討論，目前無法確定上路時程。記者翁唯真／攝影

為促進國民健康，衛福部去年公布健康幣今年4月將會，但衛福部長石崇良今表示，確定延後。目前因積分累積在健康存摺上，將與文化幣、運動幣等其他政府推動的「幣」制整合，目前仍在跨部會協調中，時程將往後調整，鎮無法確定上路時程，但未來會朝提升通用性方向推動。

健康幣的設計是鼓勵民眾透過打疫苗、癌症篩檢、定期健檢及規律運動等健康行為累積點數，再兌換回饋。石崇良日前提到，相關規畫持續進行，包括系統設計與APP架構，初步將以健保健康存摺作為點數累積平台，兌換則暫時沿用國健署既有的「健習生 Health Go」，轉型使用。

立委廖偉翔今於立院表示，推動健康幣務必考慮公衛三段五級概念，目前看到的資料是接種疫苗、篩檢可獲得健康幣，但應該要擴大適用範圍，將重心前移至運動與生活習慣等「第一級健康促進」。他建議比照新加坡的深度旅遊等模式，並提高通用性，與運動幣、文化幣等串聯，吸引原本未參與健康行為的族群。

石崇良於立院答詢說明，健康幣的設計理念並非直接發錢，而是透過既有平台，使用健康存摺內的積分，再透過積分運用「健習生 Health Go」平台兌換。也考慮擴大結合如運動錶，走路可累積積分等型式。目前已有多家超商表達合作意願，未來民眾參與癌症篩檢、施打疫苗或達成運動目標，累積的「積分」可透過系統轉化為健康幣，在超商進行消費折抵，或兌換運動中心門票折扣，形成良性生態循環。

石崇良說，現在政府各種文化幣、運動幣，行政院長卓榮泰也指示要跨部會協調，避免上路後很難整合，目前會先進行小規模試辦，例如怎麼產出流水號並兌換，先做系統測試，確定4月無法如期上路，正式上路時程有待確認。

廖偉翔 國健署 石崇良

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