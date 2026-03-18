非洲6歲童跨半個地球求醫 北醫助他能跑能吃一圓足球夢

非洲6歲男童Boum從小受困先天唇顎裂與肢體殘缺，別說走路，連吃東西都有困難，橫跨半個地球到北醫附醫求助，歷經6個月治療，終能正常進食、開心跑跳，今天歡慶新生。

「媽媽，為什麼我的嘴巴這樣？」這句提問，曾是馬達加斯加男童Boum母親Rose心中最深的痛。小小的Boum出生就面臨雙側唇顎裂、左手併指與右腳發育不全等先天多重異常，隨著Boum日漸長大，逐漸感受到與同齡孩子差異而變得低落，讓母親既心疼又不捨。

台灣路竹會民國114年2月前往馬達加斯加義診，發現Boum病況複雜無法在當地治療，開啟這段跨越萬里的人道醫療接力馬拉松。台北醫學大學附設醫院由顱顏中心主任陳國鼎領軍，率麻醉、復健、兒科等9個單位組成醫療小組，在Boum抵台前就擬訂三階段治療計畫，希望能於有限停留時間內達到最大療效。

過去半年來，Boum歷經11次門診、3次重大手術，包括雙側唇裂與顎裂修補、鼻部重建、左手併指分離重建，以及右腳羊膜帶鬆解手術，讓右腳得以裝配義肢。每次術後照鏡子，Boum常會忍不住驚呼「WOW！」逗得醫護人員也跟著哈哈大笑。

陳國鼎指出，Boum錯過嬰兒期的黃金治療期，手術難度極高，加上多重先天異常，手術與麻醉風險皆高於一般唇顎裂個案，對醫療團隊而言是一項相當艱鉅挑戰，但孩子展現了驚人生命力。

「整體治療不僅著眼於外觀重建」，陳國鼎強調，更希望讓Boum恢復進食功能、改善發音清晰度，提升手部精細動作，同時透過義肢裝配與復健訓練，建立行走能力，讓Boum有機會像其他孩子一樣奔跑、玩耍，踢他最喜歡的足球，讓Boum後續成長不會再有心靈創傷。

這場「重生馬拉松」迎來終點，北醫附醫今天為3月壽星Boum舉辦慶生會，曾參與治療的各科團隊齊聚一堂為他慶生；醫院也準備他最愛的足球作為生日禮物，期盼Boum帶著這份來自台灣溫暖，返國後勇敢邁向足球員夢想。

Rose眼眶泛淚地說，以前總擔心外界眼光而寸步不離，現在她有信心讓兒子「走」進校園，踢出屬於自己的精彩人生。

北醫附醫院長施俊明表示，醫療最珍貴的價值，不只是克服高難度手術，而是看見一個孩子在醫療團隊陪伴下，跨越身體限制，從此展開一段完全不同人生；未來也將持續秉持「以病人為中心」核心理念，讓醫療突破國界，成為守護健康與希望的力量。