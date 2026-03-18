總統頒緊急命令即可重啟核電？核安會主委：仍須經核安會安全審查

台電將於3月底前提交核三廠再運轉計畫予核安會審查。賴清德總統競選期間曾說，規畫將已除役的核能機組維持緊急可使用。核安會主委陳明真今表示，原則上法規並不允許直接啟用，但總統可透過頒布緊急命令使用。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會報告業務概況，以及邀請經濟部、台電就「我國核電廠再運轉之規畫及推動現況」進行專題報告，並備質詢。

立委賴士葆質詢時表示，賴總統競選總統期間曾說，緊急情況可使用已停機的核電機組，但這樣的情況下是否須符合核安？是否就不需要台電的申請？

陳明真回應，法規上並不允許馬上使用，唯一的例外就是總統頒布緊急命令，遇到緊急狀況時是可使用的，但還是要經過核安會的安全檢查，台電也必須申請，經核安會審查認定就可運轉，但緊急啟動要有期限，大概2到3個月，但什麼情況是緊急情況，須由上級判斷。

賴士葆說，美伊戰爭如果一路打到9月，那就是緊急情況了。

立委羅廷瑋問及，假設今天因為地緣政治衝突，導致台灣需要重啟核能並緊急用電，相關使用行政程序是否早有準備？

核安會核安管制組長高斌說，首先核燃料必須要足夠，台電也要事先準備，若無疑慮就可以重啟，但強調一定要經過核安會的審查，平時台電就要做好設備維護。

會後媒體問及，若核安會經審查後認為不適合重啟，總統是否還是能依照緊急命令要求啟動已除役機組？高斌僅強調，重啟工作必須要符合核安。