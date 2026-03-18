駁漁電共生政策轉彎 陳駿季：漁電不脫鉤 回歸各自專業

漁電共生衍生爭議不斷，日前有媒體報導農業部正研擬「漁歸漁、電歸電」的漁電脫鉤制度，光電業者只要依政府規範設計案場，即可在魚塭設置光電，無須承擔養殖經營責任。農業部長陳駿季今在立院經濟委員會強調，新的漁電共生政策目前仍在內部研議、談論，但沒有所謂的「漁電脫鉤」，只是讓漁、電回到各自專業經營。

漁電共生2020年上路後亂象叢生，審計部報告曾指已發電的漁電案場高達7成「有電無魚」。有媒體報導，農業部態度大幅轉彎，漁電共生新制將改採「漁業經營」與「光電經營」分離。

立委鄭正鈐、王鴻薇今在經濟委員會質詢陳駿季對「漁電脫鉤」的態度？陳駿季表示，目前仍在內部研議、跟利害關係人討論中，尚未對外說明新制，但漁電共生的政策不會改變，「沒有所謂漁電脫鉤這件事」，漁歸漁、電歸電指的是讓漁跟電本身回到專業經營。

陳駿季說，未來會與利害關係人溝通，政策只是多一項選擇，但不會打破現在制度，核心是希望光電案場讓魚池本身作業區不會被影響。

王鴻薇質疑，據農業部座談資料，提及魚電政策目標有三階段，包括光電業者不用負責漁業經營，地方政府受理申請時導入光電公協會進行實地審查，既然光電業者不需要負責漁業養殖、經營，審查階段卻排除漁業經營者，是否打臉了過去政策？也令人擔憂養殖業者未參與審查，卻要負擔經營責任？

王鴻薇說，漁業署副署長曾稱光電資金沒有義務提升養殖環境或設備，此言跟當初漁電共生促進養殖業升級的政策目標完全背道而馳，因此現在被認為過於偏向光電業者，放生養殖業者。

陳駿季強調，一定會確保養殖經營為本，立場不會變，若漁業署副署長真有這樣講，這言論是不對的，是錯誤訊息傳遞。他解釋，導入光電協會參與審查，是要讓協會進來看看案場亂蓋的情況，確保未來在養殖魚池設置光電板時考慮養殖經營，不會影響到魚的作業。

立委呂玉玲另指出，已查核的269件漁電共生合法案場，高達117件被列為待改善。陳駿季說，總共有298案場，已查核91%、269件，其中35場被廢止、101件通過、117件待改善，待改善樣態非常多，不一定都是沒養魚，也有可能是養殖魚種跟經營計畫不一樣。

針對呂玉玲說假養殖、真種電導致水產養殖面積銳減，陳駿季說，生產減少有很多因素，並非跟光電有關，全台養殖面積3.6萬公頃，本身就有定期休養、調整放養量申報，養殖面積調整未必是壞事，必須看供需狀況。