桃園機場清晨濃霧擾航 3班機轉降高雄加油後飛回桃園

桃園國際機場今（18）日清晨受濃霧影響，能見度驟降，機場自凌晨3時25分至上午6時57分啟動低能見度作業程序，航班起降一度受阻。雖航機可透過導航設備運作，但基於飛安與油料考量，部分航班仍選擇轉降。

中央氣象署指出，此波濃霧主要影響時間為18日上午，範圍涵蓋桃園市及馬祖地區。機場統計，共有3架航班、逾500名旅客受影響，需轉降高雄國際機場加油，待天候好轉後再飛往桃園。

高雄國際航空站表示，轉降航班包括中華航空布里斯本飛桃園CI54客機（載客300餘人）、泰越捷航空曼谷飛桃園VZ566航班（載客200餘人），以及華航洛杉磯飛桃園貨機CI5117（未載客），3班機均於高雄補給油料後，已依序返回原定目的地。

其中，華航CI54班機清晨曾於桃園外海盤旋多時，因濃霧未散最終轉降高雄，待天氣改善後於上午8時自高雄起飛，並於8時43分順利降落桃園機場。

機場公司表示，初春天氣變化快速，航班易受氣候影響，提醒旅客出發前留意航空公司公告，掌握最新航班資訊；若有航班異動，也將視天候狀況即時發布相關訊息。

中央氣象署指出，此波濃霧主要影響時間為18日上午，範圍涵蓋桃園市及馬祖地區。機場統計，共有3架航班、逾500名旅客受影響，需轉降高雄國際機場加油，待天候好轉後再飛往桃園。圖／翻攝桃園機場即時影像