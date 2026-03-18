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陳明真認了台灣核電一大問題：核工人才出現斷層

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳明真坦言，在非核家園政策之下，很多學生考慮到未來工作，因此不願選擇核能專業。記者曾學仁／攝影
陳明真坦言，在非核家園政策之下，很多學生考慮到未來工作，因此不願選擇核能專業。記者曾學仁／攝影

日前教育部公布2026年公費留學項目，今年度新增了核子工程項目，包含核能安全、核能系統、核融合領域。核能安全委員會主委陳明真今坦言，非核家園政策讓學生看不到前景，是國內核工人才斷鏈的主要原因。

立法院教育文化委員會今邀請核安會、經濟部及台電公司就「我國核電廠再運轉之規畫及推動況」進行專題報告並備質詢。

立委羅智強質詢時指出，教育部日前公布今年公費留學項目，這次增加了核工學門，因為核能人才已經面臨嚴重斷層。

陳明真備詢時坦言，在非核家園政策之下，很多學生考慮到未來工作，因此不願選擇核能專業。

羅智強表示，同意陳明真的說法，非核家園政策確實讓核能專業出現嚴重斷層，過去台灣以50年培養的人才不只年齡偏高，也開始逐漸退休，這是政府應該重視的嚴肅課題，也肯定教育部透過公費留學讓有意投入核工的人才留學。

核能 經濟部 陳明真 缺才

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