一起床就喝咖啡…疲勞感恐加倍！專家揭「最佳時間」提神效果更強

新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼近日在臉書分享咖啡攝取觀念，許多人習慣一早起床就喝咖啡提神，但從生理機轉來看，這樣反而可能降低咖啡效果。他表示，早晨人體的皮質醇（壓力荷爾蒙）正處高峰，是身體天然的清醒機制，此時攝取咖啡因，效果會與其重疊，長期恐導致耐受性增加。

他進一步指出，部分民眾空腹喝咖啡後出現血糖上升，也可能與皮質醇作用有關。若一醒來就感到疲憊、急需咖啡提神，問題可能不在咖啡，而在於睡眠品質不佳，應優先調整作息，而非過度依賴咖啡因。

至於咖啡提神的原理，蔡明劼說明，關鍵在於咖啡因會與體內的「腺苷」競爭受體。腺苷會隨清醒時間累積，傳遞疲勞訊號，而咖啡因暫時阻擋這些訊號，讓人誤以為不累。但實際上腺苷並未消失，一旦咖啡因代謝後，疲勞感反而可能加倍襲來。

他建議，最佳飲用時間為上午10點至11點，此時皮質醇逐漸下降，咖啡因能發揮較佳效果。至於下午則需謹慎，因咖啡因半衰期長達6至8小時，可能干擾夜間睡眠。《歐洲心臟雜誌》研究也指出，白天飲用咖啡有助心血管健康，但午後則未見同樣效益。

國外睡眠專家布魯斯（Dr Michael Breus）也提出類似觀點，指出喝咖啡其實存在「最佳時機」，並非起床當下。他在Podcast節目中表示，這與個人的生理時鐘有關，若能掌握時間點，提神效果會更明顯。

他進一步解釋，人體在睡眠過程中會流失水分，起床時其實處於輕度脫水狀態，而咖啡因又具有利尿作用，因此建議起床後應先補充水分，再考慮攝取咖啡因。

至於最佳飲用時間，布魯斯建議應在起床後約90分鐘再喝咖啡。因為此時體內腎上腺素與皮質醇已逐漸下降，咖啡因效果更顯著。他也提醒，每日咖啡因攝取量以不超過400毫克為宜，避免引發焦慮、失眠或心悸等副作用，掌握時間與劑量，才能真正達到提神效果。