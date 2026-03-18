快訊

紐時揭川普下一步！比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動

律師公會理事長挨打 法院消極不逮捕…他批「人民對司法的一巴掌」

楊丞琳又失言？自稱「粵語系」歌手發言掀熱議！

聽新聞
0:00 / 0:00

一起床就喝咖啡…疲勞感恐加倍！專家揭「最佳時間」提神效果更強

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡明劼醫師指出，許多人習慣一早起床就喝咖啡提神，但從生理機轉來看，這樣反而可能降低咖啡效果。 示意圖／ingimage
蔡明劼醫師指出，許多人習慣一早起床就喝咖啡提神，但從生理機轉來看，這樣反而可能降低咖啡效果。 示意圖／ingimage

新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼近日在臉書分享咖啡攝取觀念，許多人習慣一早起床就喝咖啡提神，但從生理機轉來看，這樣反而可能降低咖啡效果。他表示，早晨人體的皮質醇（壓力荷爾蒙）正處高峰，是身體天然的清醒機制，此時攝取咖啡因，效果會與其重疊，長期恐導致耐受性增加。

他進一步指出，部分民眾空腹喝咖啡後出現血糖上升，也可能與皮質醇作用有關。若一醒來就感到疲憊、急需咖啡提神，問題可能不在咖啡，而在於睡眠品質不佳，應優先調整作息，而非過度依賴咖啡因。

至於咖啡提神的原理，蔡明劼說明，關鍵在於咖啡因會與體內的「腺苷」競爭受體。腺苷會隨清醒時間累積，傳遞疲勞訊號，而咖啡因暫時阻擋這些訊號，讓人誤以為不累。但實際上腺苷並未消失，一旦咖啡因代謝後，疲勞感反而可能加倍襲來。

他建議，最佳飲用時間為上午10點至11點，此時皮質醇逐漸下降，咖啡因能發揮較佳效果。至於下午則需謹慎，因咖啡因半衰期長達6至8小時，可能干擾夜間睡眠。《歐洲心臟雜誌》研究也指出，白天飲用咖啡有助心血管健康，但午後則未見同樣效益。

國外睡眠專家布魯斯（Dr Michael Breus）也提出類似觀點，指出喝咖啡其實存在「最佳時機」，並非起床當下。他在Podcast節目中表示，這與個人的生理時鐘有關，若能掌握時間點，提神效果會更明顯。

他進一步解釋，人體在睡眠過程中會流失水分，起床時其實處於輕度脫水狀態，而咖啡因又具有利尿作用，因此建議起床後應先補充水分，再考慮攝取咖啡因。

至於最佳飲用時間，布魯斯建議應在起床後約90分鐘再喝咖啡。因為此時體內腎上腺素與皮質醇已逐漸下降，咖啡因效果更顯著。他也提醒，每日咖啡因攝取量以不超過400毫克為宜，避免引發焦慮、失眠或心悸等副作用，掌握時間與劑量，才能真正達到提神效果。

咖啡 咖啡因 睡眠品質

延伸閱讀

大學生實習驚呼「40歲會用電腦打字」 一票前輩白眼：用的時間比你壽命長

心臟痛遭拒收！她嘆日本醫療系統「荒謬」 前台大醫喊常態：要珍惜台灣

外國人能開韓國金融帳戶了！Toss放寬申請門檻 旅遊達人讚：功能齊全太方便

羽絨衣洗完變一球球？達人教「懶人解方」 10分鐘救回蓬鬆感

相關新聞

復健科針灸被收6700元！ 衛福部提醒這些地方針灸無健保給付

媒體報導，有民眾到台南市復健科診所就醫針灸，卻被收取自費用6700元。民眾質疑為何有健保，還要收自費？衛福部中醫藥司說明，西醫師、牙醫師修習學分後，可依法執行針灸業務，因西醫診所、牙醫診所等不屬於健保中醫總額特約醫療機構，針灸必須自費，且西醫師不可宣稱「中醫資格」。

少賺6000元！台鐵基層主管沒人想當 加給案仍待政院點頭

台鐵公司化邁入第3年，今年1月起已爭取夜間津貼翻3倍福利，但調漲基層主管加給仍待行政院審議，台鐵董事長鄭光遠今坦言，許多基層主管沒人願意擔任，主要是升任站長或副站長，因不能輪班，少了加班與津貼導致收入反減少，差距最高達6000元，交通部將協助台鐵向行政院積極爭取主管加給。

自家副站長翹班開車闖平交道…面臨逾百萬求償 台鐵懲處下午出爐

苗栗縣通霄鎮新埔車站附近的秋茂園平交道，3月11日發生7501車次貨運列車撞擊自小客車車尾事故，造成多班列車誤點，事後發現，肇事駕駛竟是台鐵新埔車站副站長，且是值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。台鐵公司表示，今天下午將召開考成會依規嚴懲，也會向其求償損失，初估金額破百萬元。

陳明真認了台灣核電一大問題：核工人才出現斷層

日前教育部公布2026年公費留學項目，今年度新增了核子工程項目，包含核能安全、核能系統、核融合領域。核能安全委員會主委陳明真今坦言，非核家園政策讓學生看不到前景，是國內核工人才斷鏈的主要原因。

羽絨衣洗完變一球球？達人教「懶人解方」 10分鐘救回蓬鬆感

生活達人陳映如近日在臉書分享，羽絨衣清洗後常出現「羽絨結塊」的情況，其實相當常見，關鍵在於後續處理方式。她指出，許多人洗完發現衣服變成一球一球，誤以為衣服壞掉，但其實多半只是羽絨尚未恢復蓬鬆。

外國人能開韓國金融帳戶了！Toss放寬申請門檻 旅遊達人讚：功能齊全太方便

韓國金融服務出現新變化！旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日在臉書分享，韓國知名金融App Toss 現在開放外國人即使沒有外國人登錄證，也能申請帳號。消息在Threads、小紅書引發討論，因韓國一向對金融實名制要求嚴格，此舉被認為相當罕見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。