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台南三高男中風險復發 奇美醫推生活型態介入助重返職場
台南一名50歲男子因患有高血壓、糖尿病及高血脂，去年突發頭暈、步態不穩並出現手麻，緊急送醫確診急性腦中風，然而，經醫療團隊治療後發現其血糖、血脂控制不佳，屬高復發風險，隨即啟動生活型態介入計畫，3個月後各項指標改善，男子也順利重返職場。
奇美醫院腦中風中心暨神經內科主治醫師呂冠嫻表示，腦中風長期位居國人十大死因前列，且5年內再發率高達2至3成，根據研究顯示，約8成中風與高血壓、糖尿病、高血脂、吸菸及不良生活習慣等可控制因子有關，顯示預防關鍵在於日常管理。
她提到，近年來醫院導入國際「生活型態醫學」概念，建立六大健康支柱，包括健康飲食、規律運動、優質睡眠、壓力調適、避免菸酒及強化社會支持等，將照護從單一疾病治療延伸至整體健康管理，有助降低再中風風險。
呂冠嫻也說，中風後最常見的問題不是急性治療不足，而是出院後管理中斷，醫療團隊透過門診追蹤與數據監測，協助病人長期控制血壓、血糖與血脂，避免出院後管理鬆散導致復發。
呂冠嫻強調，中風治療不僅在急性期，出院後的生活習慣才是影響預後的關鍵，若僅依賴藥物而忽略生活習慣改善，再中風風險仍然偏高，生活型態介入也被視為中風照護不可或缺的一環，呼籲曾經中風的病人，千萬不可掉以輕心，務必規則服藥、定期追蹤，遠離再中風風險。
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