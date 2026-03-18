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「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖北港進香 報名人數邁入35萬人大關

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
報名「粉紅超跑」香燈腳人數持續增加中，至今天中午已開始邁入35萬人大關。圖／本報資料照片
報名「粉紅超跑」香燈腳人數持續增加中，至今天中午已開始邁入35萬人大關。圖／本報資料照片

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香期程，擇定4月12日深夜11點55分登轎起駕出發，往返8天7夜；據廟方統計，上周三開放現場報名到今天短短一周，中午已正式邁入35萬人大關，現場雖未再湧現驚人的人龍，但報名香燈腳信眾仍持續不斷。

拱天宮管委會指出，11日正式開放報名後接連3天，現場排隊人潮最長達2公里遠，報名作業多次達極限，不得不祭出「截止點」告示牌來提醒排隊信眾，可能要再往後推延、明日繼續受理報名。經統計報名人數，於本周一（16日）傍晚已逾33萬人，突破去年32萬9118人紀錄，再創新高。

今天上午發出排隊號牌600多號，報名人數至中午已正式邁入35萬人大關，雖然沒出現大排長龍盛況，但持續有信眾前來報名香燈腳。

一名來自台來張先生說，原本就想不擠破頭，把時間浪費在等待當中，因此跳過前3天熱潮，再避過周末日，但今天到現場才得知報名人數早已超過廟方準備的30萬份，缺了其中最主要的進香外套，感覺有些可惜。

拱天宮 白沙屯 粉紅超跑

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