竹北醫美診所無預警歇業 消費者憤怒：剛刷5萬課程尚未使用

位於竹北市的玖玖零醫美診所於前天無預警結束營業，導致消費者購買的醫美服務無法履行，消費權益受損，新竹縣政府消費者服務中心近日接獲十多起相關消費申訴，消保官呼籲消費者應把握時效，儘速採取自保措施，包括申請信用卡爭議款或向融資公司主張停止付款，以降低損失。

消保官陳雅芳表示，業者僅於3月15日透過官方LINE發佈結束營業訊息，但未提供退費聯繫窗口，亦未說明退費方式與時程，有民眾今年2月底才刷卡5萬多元買課程尚未使用，部分約好課程的客人更是無所適從，引發民眾不滿。呼籲業者針對消費者權益盡速對外公布退費窗口聯絡資訊，清楚說明退費計算方式及退款期程，積極處理消費爭議，並應開放診所供消費者領回置放於現場的私人物品及已購產品，以維護消費者權益。

陳雅芳也提醒，針對消費者後續救濟途徑，若是以信用卡支付費用，遇有業者歇業致服務未履行的情形，可備齊相關證明文件(如刷卡簽單、業者結束營業通知等)，向發卡銀行申請爭議款。以VISA及MasterCard為例，申請期限為自刷卡日起540日曆天內，且於業者未提供服務起120日曆天內提出，並須預留發卡銀行約15個工作天作業時間，建議消費者儘速洽詢發卡銀行辦理。

另外，若消費者係透過融資公司辦理分期付款者，得向融資公司主張「同時履行抗辯權」，申請停止支付業者尚未提供服務部分之貸款餘額，以避免持續承擔不合理之付款義務。

至於以現金方式支付的消費者，則僅能向業者主張退款；倘業者未妥善處理，消費者恐須透過民事訴訟途徑(如聲請支付命令或提起小額訴訟)，方能有效爭取自身權益。相關程序可參考司法院全球資訊網(支付命令說明：https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1450-1785-e18e0-1.html；非訟支付命令範例：https://www.judicial.gov.tw/tw/lp-1365-1-xCat2-16.html)。消費者如有任何消費爭議，亦可撥打消費者服務專線「1950」諮詢。