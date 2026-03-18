羽絨衣洗完變一球球？達人教「懶人解方」 10分鐘救回蓬鬆感

春天到來，許多人開始整理冬天的厚外套。生活達人陳映如近日在臉書分享，羽絨衣清洗後常出現「羽絨結塊」的情況，其實相當常見，關鍵在於後續處理方式。她指出，許多人洗完發現衣服變成一球一球，誤以為衣服壞掉，但其實多半只是羽絨尚未恢復蓬鬆。

她建議，當羽絨衣快乾時，可以用手輕輕拍打衣物各個部位，將糾結在一起的羽絨拍散、拍鬆，隨著水分蒸發，羽絨就會逐漸恢復原本的蓬鬆狀態，保暖效果也能回到正常水準。

若想更省力，陳映如也分享「懶人解法」，可在衣物乾燥後放入烘衣機，以低溫烘約10分鐘，利用滾動過程讓羽絨自然打散，不僅能快速恢復蓬鬆，也能讓外型更挺、更有型。

寒流來襲時，不少人會翻出羽絨外套禦寒。曾有網友在Threads發文，將羽絨外套丟進洗衣機後，內部羽絨在光線下呈現一坨坨結塊狀，驚奇畫面引發超過3萬人按讚。不少人表示這是正常現象，關鍵在於「徹底乾燥」與「適度拍打」，只要方法正確，多數都能恢復原狀。

也有不少有經驗人士與洗衣業者分享實用技巧，指出機洗前應將外套翻面、拉好拉鍊並放入洗衣袋，選擇柔洗模式；清洗後則避免陽光直曬，建議陰乾並在半乾或全乾時拍打羽絨。若使用烘衣機，可搭配低溫與網球或羊毛球輔助拍打，有助羽絨快速鬆散，恢復蓬鬆度。