快訊

台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

省錢也能喝星巴克？小資族神功略曝光 一杯咖啡只要40元

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

羽絨衣洗完變一球球？達人教「懶人解方」 10分鐘救回蓬鬆感

聯合新聞網／ 綜合報導
陳映如分享，羽絨衣清洗後常出現「羽絨結塊」的情況，其實相當常見，關鍵在於後續處理方式。 示意圖／ingimage
陳映如分享，羽絨衣清洗後常出現「羽絨結塊」的情況，其實相當常見，關鍵在於後續處理方式。 示意圖／ingimage

春天到來，許多人開始整理冬天的厚外套。生活達人陳映如近日在臉書分享羽絨衣清洗後常出現「羽絨結塊」的情況，其實相當常見，關鍵在於後續處理方式。她指出，許多人洗完發現衣服變成一球一球，誤以為衣服壞掉，但其實多半只是羽絨尚未恢復蓬鬆。

她建議，當羽絨衣快乾時，可以用手輕輕拍打衣物各個部位，將糾結在一起的羽絨拍散、拍鬆，隨著水分蒸發，羽絨就會逐漸恢復原本的蓬鬆狀態，保暖效果也能回到正常水準。

若想更省力，陳映如也分享「懶人解法」，可在衣物乾燥後放入烘衣機以低溫烘約10分鐘，利用滾動過程讓羽絨自然打散，不僅能快速恢復蓬鬆，也能讓外型更挺、更有型。

寒流來襲時，不少人會翻出羽絨外套禦寒。曾有網友在Threads發文，將羽絨外套丟進洗衣機後，內部羽絨在光線下呈現一坨坨結塊狀，驚奇畫面引發超過3萬人按讚。不少人表示這是正常現象，關鍵在於「徹底乾燥」與「適度拍打」，只要方法正確，多數都能恢復原狀。

也有不少有經驗人士與洗衣業者分享實用技巧，指出機洗前應將外套翻面、拉好拉鍊並放入洗衣袋，選擇柔洗模式；清洗後則避免陽光直曬，建議陰乾並在半乾或全乾時拍打羽絨。若使用烘衣機，可搭配低溫與網球或羊毛球輔助拍打，有助羽絨快速鬆散，恢復蓬鬆度。

羽絨外套 羽絨衣 洗衣機 烘衣機

延伸閱讀

北部2重劃區被嫌鬼城 投資客怒轟酸民：離高鐵遠是你的問題

杜拜巧克力Q餅爆紅！台版1顆99元「驚見王子麵」挨轟 店家道歉：接受退款

大學生實習驚呼「40歲會用電腦打字」 一票前輩白眼：用的時間比你壽命長

心臟痛遭拒收！她嘆日本醫療系統「荒謬」 前台大醫喊常態：要珍惜台灣

相關新聞

陳明真認了台灣核電一大問題：核工人才出現斷層

日前教育部公布2026年公費留學項目，今年度新增了核子工程項目，包含核能安全、核能系統、核融合領域。核能安全委員會主委陳明真今坦言，非核家園政策讓學生看不到前景，是國內核工人才斷鏈的主要原因。

自家副站長翹班開車闖平交道…面臨逾百萬求償 台鐵懲處下午出爐

苗栗縣通霄鎮新埔車站附近的秋茂園平交道，3月11日發生7501車次貨運列車撞擊自小客車車尾事故，造成多班列車誤點，事後發現，肇事駕駛竟是台鐵新埔車站副站長，且是值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。台鐵公司表示，今天下午將召開考成會依規嚴懲，也會向其求償損失，初估金額破百萬元。

少賺6000元！台鐵基層主管沒人想當 加給案仍待政院點頭

台鐵公司化邁入第3年，今年1月起已爭取夜間津貼翻3倍福利，但調漲基層主管加給仍待行政院審議，台鐵董事長鄭光遠今坦言，許多基層主管沒人願意擔任，主要是升任站長或副站長，因不能輪班，少了加班與津貼導致收入反減少，差距最高達6000元，交通部將協助台鐵向行政院積極爭取主管加給。

羽絨衣洗完變一球球？達人教「懶人解方」 10分鐘救回蓬鬆感

生活達人陳映如近日在臉書分享，羽絨衣清洗後常出現「羽絨結塊」的情況，其實相當常見，關鍵在於後續處理方式。她指出，許多人洗完發現衣服變成一球一球，誤以為衣服壞掉，但其實多半只是羽絨尚未恢復蓬鬆。

外國人能開韓國金融帳戶了！Toss放寬申請門檻 旅遊達人讚：功能齊全太方便

韓國金融服務出現新變化！旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日在臉書分享，韓國知名金融App Toss 現在開放外國人即使沒有外國人登錄證，也能申請帳號。消息在Threads、小紅書引發討論，因韓國一向對金融實名制要求嚴格，此舉被認為相當罕見。

戶外負壓吸菸區無法可管恐生亂象？石崇良：預計月底請專家研議

台北市政府近期欲推動「 戶外負壓吸菸區」，不過國民黨立委陳菁徽今於立院質詢表示，現行法規對「室內吸菸室」，法規的 SOP 寫得清清楚楚，但對於戶外部分卻是一片空白，跟不上時代變遷，導致到國健署就卡關。衛福部長石崇良回應，法規很清楚，室外吸菸區如果要比照室內吸菸室的規格來設置，當然沒問題，但這不是強制規定。未來會觀察各縣市執行情況，國健署也會邀集專家討論，預計本月底前召開會議研議方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。